Jeld-Wen-Mitarbeiter wollen 5,5 Prozent mehr Geld

Arbeiter in Oettingen fordern mehr Geld, da es der Branche gut gehe. Die Firma betont die Konkurrenzsituation.

In der Kälte haben sich etwa 100 Personen versammelt, einige von ihnen wärmen sich die Hände an Kaffeebechern. Vier Kannen Kaffee haben die Organisatoren mitgebracht. Die Gewerkschaft IG Metall hatte zu einer Aktion bei der Firma Jeld-Wen in Oettingen aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert mindestens 5,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten in der Holz- und Kunststoffverarbeitenden Industrie.

Betriebsrat: Es geht um 600 Mitarbeiter

Thomas Schürer ist Vorsitzender des Betriebsrates, er sagt bei der Veranstaltung: „In den vergangenen Jahren hat die Firma positive Zahlen geschrieben. Deswegen sind die Forderungen völlig gerechtfertigt.“ Die Auftragsbücher seien voll und Jeld-Wen stelle weitere Mitarbeiter ein. Gerade im Handwerk sei es aber immer schwieriger, an Auszubildende zu kommen. Deswegen fordere man zusätzlich für diese eine höhere Vergütung, damit die Firma auch in Zukunft konkurrenzfähig bleibe. Am Standort Oettingen gehe es um 600 Mitarbeiter. Aber an deren Tarifvertrag würden sich auch die Standorte in Hamburg und Mittweida orientieren, das seien noch einmal insgesamt 300 Beschäftigte, für die man eintrete. Einen möglichen Streik schließt Schürer nicht aus.

Ursula Eberhardt-Klein ist Betriebsrätin und sitzt bei den Verhandlungen mit am Tisch. „Die Arbeitgeber stellen sich quer, sagen, dass das, was wir fordern, unmöglich ist“, sagt Eberhardt-Klein. Sie rechnet mit schwierigen Verhandlungen. Nicht einmal ein Gegenangebot habe es gegeben.

Tariferhöhung sei überfällig, meint Gewerkschaftssekretär Eichberger

In einer Rede sagt Karl Eichberger, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall, dass die bayerischen Arbeitgeber die erste Verhandlungsrunde wenig ernst genommen hätten. „Darum haben wir uns für das Motto ,Wir lassen uns nicht zum Clown machen’ entschieden“, begründet Eichberger die Aktion. Eine vernünftige Tariferhöhung für die Holz- und Kunststoff verarbeitende Industrie sei überfällig. Der Branche gehe es gut, auch wenn die Arbeitgeber etwas anderes behaupteten. Zu den Details der aktuellen Verhandlungen wollte sich kein Firmensprecher äußern.

Aber Wolfgang Oswald, Werkleiter bei Jeld-Wen in Oettingen, sagt, dass die Gesamtsituation nicht so rosig sei, wie sie von den Arbeitnehmern dargestellt werde. „Wir sind in einem starken Wettbewerb mit der restlichen Türenindustrie“, sagt Oswald. Die geforderten 5,5 Prozent könne man nicht auf die Kunden umlegen und sich daher die geforderte Erhöhung nicht leisten. Gerade am Standort Oettingen bemühe man sich um eine gutes Miteinander.

