Jetzt stehen die Pläne für das erste Literaturfestival in Nordschwaben

Plus Das erste Literaturfestival in Nordschwaben startet Mitte März. Zu den eingeladenen Autoren zählt auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck.

Erstmals findet in diesem Frühjahr das Literaturfestival Nordschwaben als Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Donau-Ries und Dillingen statt. Die Landräte Stefan Rößle und Leo Schrell stellten gemeinsam das Programm der Öffentlichkeit vor. Hochkarätige Autorinnen und Autoren werden vom 16. März bis 4. April 2020 in reizvollen Kulissen über die beiden Landkreise verstreut ihre neuesten Bücher vorstellen.

Darunter sind ehemalige Brauereien und Lichtspielhäuser, Synagogen und Klöster, Kasernen, Schlösser und andere Locations. Sie werden zu Bühnen für Lesungen, literarisch-musikalisches Kabarett und Gespräche über Literatur, Politik, Geschichte und Wissenschaft.

Das Bild zeigt bei der Präsentation des Programms für das Literaturfestival Nordschwaben (von links) Regionalmanagerin Jennifer Werner sowie die Landräte Leo Schrell (Landkreis Dillingen) und Stefan Rößle (Landkreis Donau-Ries). Bild: murb

Verschiedenste Veranstalter haben sich zusammengeschlossen, um ein ambitioniertes literarisches Kulturprogramm für ein breites Publikum anzubieten. Sie werden dabei vom Bezirk Schwaben, von den beiden Landkreisen und von Förderern wie den Lechwerken, den Sparkassen und Raiffeisen-Volksbanken kräftig unterstützt.

Die Autoren werden ihre Werke, Romane und Erzählungen, bewegende Biografien und spannende Sachbücher präsentieren. Kein Geringerer als Harald Lesch, einer der prominentesten Wissenschaftsmoderatoren in Deutschland, wird das Festival im Nördlinger Stadtsaal Klösterle mit seiner Frage „Was hat das Universum mit mir zu tun?“ gleich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden (16. und 17. März) eröffnen.

An diesen Orten findet das Festival ab März statt

Mit Dirk Brauns und dem „ersten deutsch-deutschen Spionageroman nach 1945“ in einer dialogischen Lesung mit Hendryk Duryn geht es am 18. März in Höchstädt weiter. Am 20. März liest Götz Aly, einer der bekanntesten Antisemitismus- und Holocaustforscher in der ehemaligen Synagoge in Binswangen. Harald Jähner tritt mit „Wolfszeit“ im Buttenwiesener Zehentstadel auf, während Tillmann Bendikowski in der Alten Schranne in Nördlingen sein Publikum vor historischem Nördlinger Hintergrund ins Mittelalter versetzt.

Selbst der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck lässt es sich nicht nehmen, sein wortmächtiges Plädoyer „Toleranz: einfach schwer“ für die Zukunft unserer Demokratie persönlich vorzustellen (31. März im Stadtsaal Dillingen). Dieser und viele weitere illustre Namen zeigen, wie ambitioniert das Team um Projektleiterin Dr. Sylvia Heudecker von der Schwabenakademie Irsee und den künstlerischen Leiter Dr. Thomas Kraft an die Aufgabe herangegangen ist, die erste Ausgabe des Literaturfestivals Nordschwaben prall mit Leben und interessanten literarischen Begegnungen zu füllen.

Programm für das Literaturfestival in Nordschwaben

Aber nicht nur an große Namen haben die „Kuratoren“ gedacht. Zur Abschlussveranstaltung am 4. April im Kunstmuseum Wemding werden unter dem Motto „Regionale Autorinnen und Autoren erleben“ Schreibende aus der Region ihren „Tag der Regionalliteratur“ begehen. Anlässlich dieser Abschlussveranstaltung werden die Landräte Leo Schrell und Stefan Rößle gemeinsam eine erste Rückschau auf die Premiere halten.

Weitere Informationen zu Programm und Vorverkauf gibt es unter www.literaturfestival-nordschwaben.de.