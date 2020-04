14.04.2020

Jetzt werden die Tricks für das Bürgermeisteramt verraten

Die Arbeit eines Rathauschefs erfordert viel Expertise. In Nördlingen gibt Oberbürgermeister Hermann Faul sein Wissen an den neuen Oberbürgermeister David Wittner weiter. Ab Mai wird er dann an diesem Schreibtisch sitzen.

Plus Die neue Amtszeit in den Rathäusern beginnt am 1. Mai. Bevor jedoch in der Kommunalwerkstatt Bürgermeister-Spezialwissen vermittelt wird, ist Improvisation gefragt. So bereiten sich die neuen Bürgermeister in schwierigen Zeiten vor.

Von Verena Mörzl

Wenn die frisch gewählten Bürgermeister in die Werkstatt gehen, dann selten mit Hammer oder Schraubstock. Schon eher mit Zettel und Stift: Die neuen Gemeinde- und Stadtoberhäupter lernen in einer Kommunalwerkstatt, wie sie ihre Stadt oder ihre Gemeinde gestalten und verwalten. Schließlich sollen so bald wie möglich die wichtigsten Handgriffe sitzen, um für die Bürger da zu sein. Vielleicht sogar der ein oder andere Trick.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Der Bayerische Gemeindetag bietet deshalb eine solche Kommunalwerkstatt an. Kommunalrecht, Kommunalfinanzen, Rechte des Bürgermeisters, Baurecht, Stressmanagement und Zeitmanagement – für diverse Felder stehen Referenten Rede und Antwort. Drei der 50 Teilnehmer umfassenden Seminare sind laut der Homepage im Juli bereits ausgebucht – sollten die Veranstaltungen stattfinden. Die Nachfrage ist also da. Da geht es den neugewählten Rathauschefs im Ries nicht anders. Bürgermeister Frank Merkt ist der einzige Kandidat für Fremdingen. In der neuen Wahlperiode muss der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zu Freiflächen-Photovoltaikanlagen treffen. Bild: Matthias Link Der wiedergewählte Fremdinger Bürgermeister Frank Merkt erinnert sich noch gut an die Zeit vor seinem Amtsantritt 2014. Als geschäftsleitender Beamter hatte er zwar bereits Erfahrung gesammelt. Auf der Tagung für Bürgermeister lernte er aber speziell das, was auf ihn als Bürgermeister zukommt. „Da ging es um die Themen Haftung, Fristen, die Gemeindeordnung. Oder um die Fragen: Was darf ein Bürgermeister, was darf er nicht?“, sagt Merkt. Spezialwissen eben. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Seminare seien auch deshalb nicht schlecht, weil man die Bürgermeister-Kollegen kennenlernt. „Da merkt man, dass jeden die selben Sorgen umtreiben“, erzählt der 49-Jährige, auch wenn er sich leicht getan habe, da die Verwaltungsarbeit beinahe sein „täglich Brot“ gewesen sei. Er ist seit 2001 bei der Gemeinde Fremdingen beschäftigt, zuvor war er Stadtkämmerer im baden-württembergischen Lauchheim. Handwerklich gesehen also kein Unerfahrener. Nun ist 2020 vieles anders, die Ausgangsbeschränkungen wegen der vorherrschenden Pandemie beeinflussen auch die restlichen Vorbereitungen der neuen Bürgermeister und verlangen Improvisationskunst und etwas Glück. Hilfe vom amtierenden OB in Nördlingen für den neuen OB Nördlingens neuer Oberbürgermeister David Wittner ist froh, dass er in groben Zügen die Abläufe und Zusammenhänge kennt. Er wisse, wie Stadtrat und Verwaltung arbeiteten, was ein OB zu entscheiden habe. Und trotzdem liegt derzeit auf seinem Schreibtisch in der Tourist-Information ein Schreiben des Bayerischen Gemeindetags mit einem Verweis auf das Schulungsangebot. Denn, so ist er sich sicher, auch er wird darauf zurückgreifen. Wittner sagt: „Insgesamt habe ich eine große Aufgabe, wir reden von einem dauerhaften Lernprozess. Eine gute Vernetzung in die Stadt hilft.“ David Wittner ist ab 1. Mai Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen. Im Interview spricht er heute schon über die Dinge, die Nördlingen die nächste Zeit beschäftigen werden. Bild: Szilvia Izsó Der Gemeindetag teilt in seinem Schreiben mit, dass die neuen Stadtvertreter trotz vorerst nicht stattfindender Schulungen nicht allein gelassen werden sollen. Derweil lässt sich Wittner vom amtierenden Oberbürgermeister Hermann Faul helfen, einem Meister seines Fachs, wenn man das Bild des Handwerks aufrecht erhalten will. Schließlich gibt es für Wittner noch viele Details zu klären, es geht um seine Ämter im Technologie Centrum West, in der Sparkasse. „Da bekomme ich Privatunterricht bei Hermann Faul, das ist eine ganz glückliche Konstellation“, sagt er über die Hilfe seines erfahrenen PWG-Kollegen. Wie bereitet sich Oettingens neuer Bürgermeister vor? Verglichen dazu hat es der neue Bürgermeister von Oettingen schon etwas schwieriger. Aber immerhin kann er auf Unterstützung aus der eigenen Familie bauen. Sein Vater Hermann Laznicka ist 26 Jahre geschäftsführender Beamter der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen gewesen. Auf sein Handwerk bezogen also ein Profi, der „sein fundiertes Wissen“ an den Sohn weitergibt, erzählt dieser. Heydecker führte außerdem bereits Gespräche mit der Kämmerin Birgit Mayer und dem Nachfolger seines Vaters, Günther Schwab. Thomas Heydecker arbeitet beruflich als Controller und sieht sich deshalb in der Rolle des Steuermanns – wie er meint, lässt sich dieses Berufsbild gut auf die Arbeit als Bürgermeister übertragen. Bild: Szilvia Izsó Doch die fehlenden persönlichen Kontakte machten die Vorbereitung auf seinen neuen Job noch schwieriger. Trotzdem: Heydecker ist startklar für den Beginn seiner Amtsperiode am 1. Mai. Die konstituierende Sitzung ist für den 12. Mai geplant. So lange will der 33-Jährige allerdings nicht warten. Er stand bereits in Kontakt mit einem Gastronom in Hinblick auf die Betreibersuche für das Großprojekt Krone und versucht sich an einer Struktur seiner künftigen Aufgaben. In Ehingen übergibt Erhard Michel an Thomas Meyer Der Gemeinde Ehingen am Ries steht ab Mai ebenfalls ein Wechsel bevor. Thomas Meyer übernimmt die Geschäfte des bisherigen Bürgermeisters Erhard Michel. Zunächst geht es aber um die Organisation in der Gemeinde, für die Telefonate geführt und Emails verschickt werden. Derzeit hat Meyer die konstituierende Sitzung im Blick, die voraussichtlich am 13. Mai stattfinden wird. An diesem Tag soll er vereidigt werden. Meyer ist vorbereitet für seinen Amtsantritt und will versuchen, die nächsten Wochen so gelassen wie möglich auf sich zukommen lassen und das beste aus der momentanen Lage zu machen. Ehingens neuer Bürgermeister Thomas Meyer mit Frau Manuela. Bild: Urban Als stellvertretender Bürgermeister und Gemeinderat kennt er bereits viele der wichtigen Handgriffe in der Verwaltungsarbeit. Doch auch er will sein Wissen anreichern, terminiert schon jetzt die Schulungen in der Kommunalwerkstatt, wo er mit Amtskollegen Heydecker teilnehmen will. Lesen Sie dazu auch: Was der neue Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner als Erstes angehen will

Petra Wagner hat entschieden, ob sie Stadträtin in Oettingen wird

Kreistag Donau-Ries: Das sind die Gewinner und Verlierer

Themen folgen