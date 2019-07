vor 42 Min.

Jim Knopf: Ein Bühnenstück über Freundschaft, das verzaubert

Lukas der Lokomotivführer (Leon Florian) in Lokomotive Emma und Jim Knopf (Carlos Dischinger) in Lokomotive Molly – die Requisiten liebevoll gestaltet.

Bei bestem Sommerwetter zeigt der VAN-Nachwuchs in Nördlingen Schauspielqualitäten besonderer Art. Bei der Premiere von „Jim Knopf und die Wilde 13“ tanzt und singt das Publikum in der Alten Bastei zum Abschluss mit.

Von Helga Egetenmeier

Wie eh und je strahlte die renovierte Alte Bastei bei schönstem Sommerwetter ihre Magie aus, als die Premiere des VAN-Kinderstücks „Jim Knopf und die Wilde 13“ begann. Die Blätter des großen Ahornbaums bewegten sich am Freitag leicht im Wind und Lummerland entstand in den mehrstufigen Aufbauten vor dem alten Gemäuer.

Jim Knopf und die Wilde 13 in der Alten Bastei: Das Kinderstück

Zuerst schritt der Herr Ärmel (Adrian Schmitzer), ein Einwohner der kleinen Insel mit den zwei Bergen, durch das Publikum auf die Bühne. Gemeinsam mit Frau Waas (Tina Eckert), der Adoptivmutter von Jim Knopf, wohnt er dort Tür an Tür. Über beiden thront König Alfons, der Viertel-vor-Zwölfte (Martin Ruf) in seinem Schloss. Da der König einen wichtigen Auftrag zu vergeben hatte, riefen die Bewohner Lummerlands gemeinsam mit dem Publikum die beiden Lokführer auf die Bühne.

Jim Knopf und die Wilde 13 in der Alten Bastei: Das Kinderstück Bild: Foto Hirsch / Wagner

Kurz darauf erschienen Jim Knopf (Carlos Dischinger), angetan mit seinem roten Strickpullover unter der Latzhose, und Lukas der Lokomotivführer (Leon Florian), der immer seine Pfeife bei sich hat. Sie fuhren mit ihren Lokomotiven Emma und Molly, die sie durch ihre Füße in Fahrt brachten, auf die Bühne. Später ruckelten und zuckelten die Beiden, die durch ein harmonisches Zusammenspiel und eine intensive Ausdrucksweise die Hauptfiguren bestens verkörperten, mit ihren Loks durch ihre Abenteuer auf dem rauen Meer und hoch oben in der Luft.

Bühnenbild liebevoll gestaltet

Die liebevoll gestalteten Holzbauten der beiden schwarz gestrichenen Lokomotiven passten gut in die farbenfrohe Welt, die sie durchquerten. So zogen Emma bei ihrem ersten Abenteuer zwei Walrosse, besetzt mit ganz jungen Schauspielern (Lukas und Jonas Pusch), die dafür großen Applaus vom Publikum erhielten. Sie brachten die Lok mit Jim und Lukas an Bord auf die Magnetinsel, um dort der in glitzerndes grün gekleideten Seejungfrau Sursulapitschi (Leni Lanzinner) zu helfen. Bereits vorher zeigte sich in bunten Kostümen die Vielfalt des Meeres, darunter zwei rot mit rosa gestaltete Quallen, an deren beleuchteten Regenschirmen weiße Tentakel flatterten.

In der Abenddämmerung sah das Publikum die Szene mit dem Kaiser von China und dem goldenen Drachen. Bild: Wagner/Foto Hirsch

Nach der obligatorischen Pause beginnt in der Alten Bastei in Nördlingen jedes Mal aufs Neue der spannende Moment, in dem sich die Bühne verändert. Wenn das Sonnenlicht abnimmt und es langsam dunkel wird, kommen die Effekte der Beleuchtung zur Geltung. So begegnete das Publikum in der Abenddämmerung dem weissagenden goldenen Drachen, der beim Kaiser von China lebt und dort – gut ausgeleuchtet – golden glitzernd auf einem Sockel lag. Mit tiefer Stimme verkündete er Jim Knopf, wo er seine verschwundene Lok Molly finden könnte. Und so machte sich dieser mit seinen Freunden auf die Reise, um die Wilde 13 zu finden.

Jim Knopf und die Wilde 13 - eine gelungene Premiere

Danach betreten die in rot-weiß-schwarz gekleideten Seeräuber die Bühne und bauten über dem blau gestrichenen Holzaufbau, der das Meer symbolisierte, ihr Segelschiff auf. In einer flott vorgetragenen Diskussion, die über die angeklebten Mikrofone deutlich hörbar übertragen wurde, kamen alle zwölf Piraten zu Wort. Dabei zeigte sich, wie auch beim folgenden Piratentanz und dem Streit um die Stellung des Piratenhauptmanns, die große choreografische Leistung der beiden Regisseure Annette Mack und Alexander Plöger. Besonders die dem Streit folgende slapstickartige Massenschlägerei, war eine glänzend gelungene Einlage, bei der am Schluss alle zu Boden gingen.

Am Ende der Premiere, und nach den Danksagungen, verabschiedeten sich alle Beteiligten von der Bühne aus mit dem Piratenlied vom Publikum. Dieses tanzte, klatschte und sang begeistert mit und so endete die erste Aufführung des Kinderstückes der Alten Bastei in einem rundum gelungenen Theaterabend.

