Jüdisches Leben an drei Sonntagen

Am kommenden Sonntag, 1. September, führt Friedrich Thum über den jüdischen Friedhof in Harburg. Beginn ist um 14 Uhr.

In der Region werden gleich mehrere Führungen angeboten

Anfang September findet europaweit der Tag der Jüdischen Kultur statt. Auch das Ries und die Nachbarregionen präsentieren ihr jüdisches Erbe. Den Besuchern stehen Synagogen, Friedhöfe, Schulhäuser, Mikwen, Museen und Gedenkstätten offen. In diesem Jahr sind es sogar „Tage“, denn der gemeinsame europäische Kulturtag feiert sein 20-jähriges Jubiläum.

l In Harburg führt Friedrich Thum am kommenden Sonntag, 1. September, über den jüdischen Friedhof. Beginn ist um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Friedhofseingang (am Sendeturm rechts), Kosten: zwei Euro für Erwachsene, Kinder frei. Eine weitere Führung geht durch die Stadt: „Auf den Spuren jüdischer Geschichte“ startet um 16.30 Uhr am Marktplatzbrunnen in Harburg. Kosten drei Euro für Erwachsene, Kinder frei.

l In Bopfingen werden am Sonntag, 1. September, ebenfalls drei Themen-Führungen angeboten. Um 14.30 Uhr startet „Jüdisches Leben in Oberdorf“. Treffpunkt für den Rundgang ist die ehemalige Synagoge Bopfingen-Oberdorf, Lange Straße 13. Um 16 Uhr können Interessierte den jüdischen Friedhof besuchen. Treffpunkt: Karksteinstraße, Bopfingen-Oberdorf. Um 17.30 Uhr gibt es Einblicke in einen weiteren Friedhof: Treffpunkt ist die Schenkensteinstraße in Bopfingen-Aufhausen.

l In Buttenwiesen lädt am 1. September das begehbare Denkmal Mikwe Buttenwiesen zum Tag der Offenen Tür (von 14 bis 17 Uhr). Um 14, 15 und 16 Uhr ist eine öffentliche Führung durch die sanierte Mikwe angeboten. Adresse: Louis-Lamm-Platz 8, Buttenwiesen.

l Binswangen beteiligt sich ebenfalls am Kulturtag kommenden Sonntag, 1. September. Um 15 und 16 Uhr wird der Film „Die Geschichte der Juden in Binswangen“ in der Synagoge Binswangen gezeigt. Adresse: Judengasse 3. Um 17 Uhr beginnt der Vortrag „Das Engagement der Juden in den Binswanger Vereinen“ im Schillinghaus, Hauptstraße 33, Binswangen.

l Im mittelfränkischen Pappenheim wird um 14 Uhr eine Führung über den jüdischen Friedhof angeboten. Treffpunkt: Bürgermeister-Rukwid-Straße 24, Pappenheim.

l In Mönchsdeggingen findet der Tag der jüdischen Kultur eine Woche später, am Sonntag, 8. September, statt. Um 15 Uhr führt Pfarrerin Ulrike Brödel durch das jüdisch-christliche Mönchsdeggingen. Start ist am Evangelischen Pfarrhaus, Am Kirchberg 2.

l Wallerstein beteiligt sich am Sonntag, 15. September, 14 Uhr, mit einer Führung über den jüdischen Friedhof. Ab Weinstraße, Ecke Riegelstraße ist der Treffpunkt ausgeschildert.

Nördlingen und Hainsfarth bieten an den genannten Tagen kein Programm an. Männer werden gebeten, auf jüdischen Friedhöfen eine Kopfbedeckung zu tragen. (zub)

