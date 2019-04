vor 39 Min.

Jugendkapellen spielen in Wallerstein zum ersten Mal gemeinsam

Zum ersten Mal spielen drei Rieser Jugendkappellen zusammen ein Konzert. Welche Botschaft die jungen Musiker bei ihrem Konzert vermitteln wollen.

Von Corinna Grimmeissen

Mehrzweckhalle in Wallerstein wandelte sich in einen Konzertsaal, für ein Ereignis, das es in dieser Art zuvor noch nicht gegeben hatte: Das Gemeinschaftskonzert der Jugendkapellen aus Fremdingen, Marktoffingen und Maihingen fand zum ersten Mal statt. Rund 500 Besucher wollten die gut vorbereiteten Jungmusiker an diesem Abend hören und sehen. Eltern und Freunde der Musikanten, aber auch andere Musikvereine und Musikbegeisterte waren gekommen, um für zwei Stunden den erprobten Stücken zu lauschen.

Ein breites Repertoire aus Kompositionen von Michael Haydn bis Sepp Tanzer wurde den Zuhörern geboten. Angeleitet wurden die Jugendkapellen von ihren Dirigenten Florian Kotz, Jakob Herrle (beide Jugendkapelle Maihingen), Daniel Stimpfle (Juka Fremdingen) und Fabian Grimm (Juka Marktoffingen). Die vier jungen Männer absolvieren derzeit gemeinsam eine musikalische Weiterbildung und setzten die Idee des Gemeinschaftskonzerts mit viel Herzblut und Ehrgeiz in die Tat um.

Die Botschaft in Wallerstein: Musik verbindet

Zugleich sind sie auch ein Sinnbild der Botschaft, die die Jugendkapellen durch ihr Konzert an die Menschen weitergeben wollten: Musik sei verbindend, schaffe Kameradschaft und Freundschaft. Nach nur einer gemeinsamen Probe am Vortag des Konzerts präsentierten die Kapellen jeweils drei tadellose Einzelstücke und insgesamt vier gemeinsam gespielte Melodien. Dirigiert wurden die 108 Musikanten dabei je von einem der Dirigenten, sodass auch von ihnen jeder sein Können unter Beweis stellen konnte.

Ein solches Konzert, ausgerichtet von drei verschiedenen Blasmusikvereinen, gab es bisher nur vor einigen Jahrzehnten zwar mit den Stammkapellen. Doch weil die Jugend über die Jahre immer größer geworden war und außerdem ein Stabwechsel unter den Dirigenten stattfand, wurde jetzt die Gelegenheit genutzt, gemeinsam zu musizieren und ein Gefühl von Verbundenheit, weit weg von Konkurrenzkämpfen und Wettbewerbsgeschehen, zu vermitteln.

Ein Teil der Spenden geht an einen gemeinnützigen Verein

Mit ihrem Konzert wollten die drei Jugendkapellen am Tag nach der Zeitumstellung den Frühling und den Sommer mit rasanten Märschen wie dem „Bozener Bergsteigermarsch“, aber auch teils sanften Klängen aus dem „Kirschblütenzauber“ begrüßen.

Die Spenden, die beim Gemeinschaftskonzert zusammenkamen, werden zum einen für einen Grillabend der Jugendkapellen genutzt, an dem noch einmal mehr die Kameradschaft zwischen den Musizierenden im Vordergrund stehen soll. Ein größerer Teil der Summe soll an die Organisation „Glühwürmchen e.V.“ übergeben werden. Der gemeinnützige Verein setzt sich für die Unterstützung von krebs-, schwerst- und chronisch kranken Kindern und deren Familien ein. Das Resümee des vergangenen Wochenendes waren ein erfolgreicher Abend für die Musiker der drei Jugendkapellen, gut gefüllte Spendenkörbe und sicherlich der ein oder andere Ohrwurm in den Köpfen der Zuhörer.

