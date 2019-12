vor 23 Min.

Jugendliche an Maria-Stern bedroht: Kripo hat 14-jährigen Mitschüler im Verdacht

Im Cybermobbing-Fall an der Nördlinger Realschule Maria Stern ermittelt die Kriminalpolizei.

Mehrere Schüler werden an der Nördlinger Realschule Maria Stern bedroht. Sogar eine falsche Todesanzeige wurde veröffentlicht. Der tatverdächtige Mitschüler bestreitet die Cyber-Mobbing-Vorwürfe.

Von Verena Mörzl

An der Nördlinger Realschule werden seit mehreren Wochen fünf Schüler der achten Jahrgangsstufe belästigt (wir berichteten). Am Freitag erschien sogar eine falsche Todesanzeige von einem der betroffenen Jugendlichen. Die Polizei konnte daraufhin den Auftraggeber hinter der Anzeige ausfindig machen, teilt die Polizei mit. Der 14-jährige Mitschüler bestreitet, an dieser Tat beteiligt gewesen zu sein. Er soll laut Polizeibericht im Beisein seiner Eltern befragt worden sein.

Cyber-Mobbing an Nördlinger Realschule: Tatverdächtiger bestreitet Vorwürfe

Bei einer Durchsuchung stellten die Polizisten mehrere Medienträger sicher, die mit Hochdruck ausgewertet werden.

Die Ermittlungen zu dem Gesamtkomplex sind noch nicht abgeschlossen und werden auch noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Weitere Details können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg mit. mit pm

