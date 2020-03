vor 4 Min.

Jugendliche in Löpsingen mit Schreckschusspistole bedroht

Ein Streit an einer Bushaltestelle in Löpsingen ist am Dienstagabend eskaliert.

Ein 50-jähriger Anwohner in Löpsingen hat am Dienstagabend mehrere Jugendliche mit einer Schreckschusspistole bedroht. Wie die Polizei berichtet, hörte der Mann aus seinem Garten verdächtige Geräusche und war zunächst im Glauben, dass sich unberechtigte Personen auf seinem Grundstück aufhielten. Er verließ daraufhin das Haus mit seiner Schreckschusspistole bewaffnet, um sich damit vermutlich zuerst selbst zu schützen. Der Anwohner stellte dann aber fest, dass die Geräusche von Jugendlichen aus einer nahen Bushaltestelle kamen.

Da er sich seit längerer Zeit immer wieder in seiner abendlichen Ruhe gestört gefühlt hatte, ging er auf die Jugendlichen zu. Statt ein ruhiges Gespräch mit ihnen zu führen, soll er den Jugendlichen mit der Schreckschusspistole gedroht haben, teilte die Polizei mit. Dabei kam es dann zu gegenseitigen Beleidigungen. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Waffe weder geladen, noch das Magazin befüllt war. Der 50-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Straftaten verantworten. RN

