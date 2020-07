18.07.2020

Jugendliche prügeln sich nach Abschlussfeier

Die Polizei berichtet über einen Verletzten nach einer Prügelei an einer Schulabschlussfeier.

Im Rahmen einer Schulabschlussfeier hat sich in Hainsfarth eine körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen ereignet. Am Mittwoch, 15. Juli, gerieten dem Polizeibericht zufolge Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren in Streit und im weiteren Verlauf wurde ein 18-Jähriger durch zwei Personen im Alter von 16 Jahren geschlagen.

Der Geschädigte erlitt den Angaben zufolge, die die Polizei am Samstag veröffentlicht hat, diverse Verletzungen. RN

