vor 24 Min.

Jugendliche streiten in Nördlingen – junger Mann schlägt zu, Brille geht kaputt

Die Polizei Nördlingen ermittelt in dem Fall.

In Nördlingen sind in der Nacht auf Montag Jugendliche in Streit geraten. Dabei wurde einer von ihnen ins Gesicht geschlagen.

Zwei Freunde sind in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr an der Baldinger Mauer mit einer Gruppe Jugendlicher aneinandergeraten. Die beiden wurden von einem circa 18-Jährigen angeblich grundlos beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Das Duo ergriff nach Angaben der Polizei die Flucht und ließ ein Fahrrad zurück. Vom orange-grauen Mountainbike fehlt jede Spur. Bei dem Angriff ging eine Brille zu Bruch. Die Beamten ermitteln noch. (pm)

