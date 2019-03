vor 25 Min.

Jugendlicher verletzt in Nördlingen gefunden

Ein 16-Jähriger wurde mit Verletzungen in Nördlingen gefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Jugendlicher ist am vergangenen Freitag, 15. März, zwischen 22.30 und 23 Uhr in der Baldinger Straße mit Gesichtsverletzungen gefunden worden. Der 16-Jährige kam ins Krankenhaus, er gab an, dass er von Unbekannten geschlagen wurde. Nach Angaben der Polizei ist die Herkunft der Verletzungen oder der Tathergang völlig unklar. Daher suchen die Beamten nach Zeugen, Hinweise an die Polizeidienststelle Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

