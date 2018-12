09:24 Uhr

Junge Autofahrerin weicht Reh aus und überschlägt sich

Die 25-Jährige war in der Nacht auf der Straße zwischen Niederaltheim und Hürnheim unterwegs.

Eine junge Frau hat sich in der Nacht zum Freitag mit ihrem Auto überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war die 25-Jährige gegen 2.45 Uhr auf der Straße von Niederaltheim in Richtung Hürnheim unterwegs. Bei Ederheim tauchte ihren Angaben zufolge plötzlich ein Reh auf der Straße auf. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor die Autofahrerin beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto einmal und blieb dann auf der Seite liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Offensichtlich hatte es keine Berührung zum Wild gegeben, am Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. (pm)

