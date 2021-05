Junge Autorin lebt jetzt in Nördlingen

Sie ist die erste Stadtschreiberin

Die Autorin Stephanie („Stepha“) Quitterer, eine gebürtige Niederbayerin, die in Berlin lebt und arbeitet, ist Nördlingens erste Stadtschreiberin. Coronabedingt konnte die Tätigkeit zunächst nur virtuell beginnen: Seit 19. April wurden erste Kontakte geknüpft, Vorgespräche mit beteiligten Schulen geführt, Blogeinträge erstellt sowie weitere Lesungen und Gesprächskreise vorbereitet.

Ab dem heutigen Montag wird Quitterer eine kleine Wohnung in der Altstadt von Nördlingen beziehen. „Dank großer Unterstützung vieler Sponsoren, Institutionen und Förderer ist es gelungen, zeitnah alles vorzubereiten und zu organisieren, sodass das Stipendium von Stepha Quitterer als Stadtschreiberin in Nördlingen dazu führt, dass mannigfache Begebenheiten und Begegnungen in unserer Stadt dauerhaft dokumentiert und festgehalten werden können,“ so Oberbürgermeister David Wittner.

Quitterer ist unter der E-Mailadresse stadtschreiberin@noerdlingen.de erreichbar, weitere Infos gibt es im Internet www.noerdlingen.de/stadtschreiberin und auf dem eigens eingerichteten Blog der Stadtschreiberin: https://stadtschreiberinnoerdlingen.com. „Sobald es das Infektionsgeschehen und die entsprechende Rechtslage erlauben, sind öffentliche Veranstaltungen, seien es Lesungen in der Stadtbibliothek, Gesprächskreise mit interessierten Lesefreunden oder andere Aktionen mit Jugendlichen und Kindern geplant,“ freut sich Wittner auf die nun beginnende fast dreimonatige Präsenz von Stepha Quitterer in Nördlingen. (pm)