vor 25 Min.

Junge Kunst – Frist wird verlängert

Bewerbungen laufen jetzt bis zum 4. Mai

Das Forum Junge Kunst im Landkreis Donau-Ries ist heuer am 16. und 17. Mai geplant, und die Bewerbungsfrist endet eigentlich Anfang April. Aber dieses Jahr ist so vieles anders. Vor allem kann der Termin aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht garantiert werden. Die Organisatoren haben sich daher entschieden, die Herausforderung anzunehmen, und die Situation in eine Chance für die jungen Kunstschaffenden umzuwandeln.

„Nachdem unsere Ausstellung wahrscheinlich nach hinten geschoben werden muss, haben wir entschieden, die Bewerbungsfrist um einen Monat zu verlängern“, erklärt Michael Steber von den Wirtschaftsjunioren. „Dadurch können die Künstler die aktuelle freie Zeit kreativ nutzen und neue Werke für ihre Bewerbung schaffen.“ Auch wer sich schon beworben habe, könne neue Arbeiten nachreichen.

„Sobald es neue Informationen gibt, werden wir schnell reagieren und alles auf unserer Homepage veröffentlichen“, so Steber weiter. „Die Arbeiten können bis zum 4. Mai eingereicht werden. Wir sind sicher, dass die Künstler sich durch diese ganz besonders fordernden Umstände zusätzlich inspirieren lassen.“ (dz)

Alle Informationen unter www.forum-junge-kunst.de.

