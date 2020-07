vor 20 Min.

Junge Kunst in alten Räumen: Das bietet eine neue Nördlinger Ausstellung

16 Kunstschaffende zeigen an den kommenden beiden Wochenenden ihre Werke in der Alten Schmiede Nördlingen.

Die Wirtschaftsjunioren und die fachkundige Jury, bestehend aus Dr. Sabine Heilig, Manfred Hahn und Marco Kleebauer, sind sich einig, die Aussteller des Forums Junge Kunst 2020 stehen fest. Aus dem gesamten Landkreis wurden die folgenden 16 Kunstschaffenden zugelassen:

Hanna Busduga, 40 Jahre, Bissingen , Malerei/Zeichnung.



, Malerei/Zeichnung. Maximilian Dußmann, 20 Jahre, Rain am Lech , Malerei.



, Malerei. Angelica Ferraro , 22 Jahre, Harburg , Malerei.



, 22 Jahre, , Malerei. Sandra Forster , 27 Jahre, Augsburg , Naturkunst.



, 27 Jahre, , Naturkunst. Claudia Hanisch , 30 Jahre, Harburg , Malerei.



, 30 Jahre, , Malerei. Hanna Horsch , 24 Jahre, Donauwörth , Kalligraphie.



, 24 Jahre, , Kalligraphie. Baran Kamran , 20 Jahre, Nördlingen , Malerei.



, 20 Jahre, , Malerei. Timo Mecko, 21 Jahre, Mönchsdeggingen , Malerei.



, Malerei. Amelie Morkewitsch 16 Jahre, Oettingen , Malerei.



, Malerei. Lena Probst , 27 Jahre, Nürnberg , Malerei.



, 27 Jahre, , Malerei. Regina Rebele , 28 Jahre, Harburg , Nähen/Modellieren.



, 28 Jahre, , Nähen/Modellieren. Sarah Schweidler , 17 Jahre, Nördlingen , Malerei, Digitale Kunst, Fotografie.



, 17 Jahre, , Malerei, Digitale Kunst, Fotografie. Stefan Seiler , 33 Jahre, Oettingen , Acryl- und Aquarellmalerei.



, 33 Jahre, , Acryl- und Aquarellmalerei. Anja Strobel , 31 Jahre, Heidmersbrunn, Illustration.



, 31 Jahre, Heidmersbrunn, Illustration. Florian Wenninger , 31 Jahre , Nördlingen , Malerei.



, 31 Jahre , , Malerei. Paula Wittig , 19 Jahre, Harburg , Aquarellmalerei.



„Die Organisation unseres Forums Junge Kunst war in diesem Jahr wegen Corona eine ganz besondere Herausforderung, aber jetzt stehen die Aussteller fest, die ersten Exponate sind schon angebracht.“ Die Organisatoren Bernd Hertle und Michael Steber von den Wirtschaftsjunioren Donau-Ries sind sich einig: „Die Exponate des Forums 2020 zeigen, dass sich die Mühe gelohnt hat. Die Besucher können gespannt sein auf hervorragende, kreative, junge Kunstschaffende in unserem Landkreis.“

Forum Junge Kunst am Wochenende in Nördlingen

Bis zuletzt war nicht klar, ob es eine Vernissage geben wird oder ob Corona sie verhindert. Nun wird es wohl schönes Wetter geben, sodass auch der große Garten genutzt werden kann und die Vernissage durchgeführt wird. Am heutigen Freitag ab 17 Uhr sucht die Jury jeden einzelnen Künstler auf und bespricht die Arbeiten.

Am 1. und 2. August sowie am 8./9. August können die Werke bewundert werden, und zwar jeweils von 12 bis 18 Uhr in der Werkstatt Alte Schmiede in Nördlingen, Langegasse 6/8. (pm)