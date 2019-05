00:34 Uhr

Junge Profis spielen Mozart

Konzert am 25. Mai in Oettingen

Die Accademia di Monaco, ein mit Studierenden und Absolventen der Münchner und anderer Musikhochschulen besetztes Originalklangensemble, gastiert am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr bei den Oettinger Residenzkonzerten. Die Auftritte werden von Presse und Publikum gleichermaßen gefeiert. Regelmäßig begleitet die Accademia junge Top-Solisten, die am Beginn einer vielversprechenden Karriere stehen. Das Orchester steht an der Schnittstelle zwischen Ausbildung und Beruf und ist in seiner Ausrichtung einzigartig in Deutschland. Unter der Leitung von Joachim Tschiedel erklingen Werke von Mozart und Komponisten seiner Zeit.

Im Anschluss an die 1765 in Den Haag uraufgeführte Sinfonie in B-Dur, KV 22 des jungen Mozarts erklingen drei vergleichende Vertonungen desselben Themas: „Conservati fedele“ ist ein kurzer Abschnitt aus „Artasere“, einem populären Opernlibretto von Pietro Metastasio. Die Sopranistin Réka Kristóf zeigt, wie unterschiedlich Mozart und seine Zeitgenossen Felice Alessandri und Pasquale Anfonsi denselben Text zu einer Arie vertont haben. An den Gesang schließt sich eine weitere frühe Mozart-Sinfonie, KV 81 in D-Dur, an, bevor das Orchester im zweiten Teil des Konzerts Sinfonien von Joseph Schmitt in g-Moll op. VI/4 und von Johann Christian Bach in g-Moll op. VI/6 spielt. Zum Abschluss können die Konzertbesucher wieder Mozart genießen: Réka Kristóf singt die Konzertarie „Voi avete un cor fidele, KV 217“. Die Sopranistin Réka Kristóf gewann 2017 in Ungarn den Musikwettbewerb „Virtuózok“ – der Preis war ein Konzertauftritt in der Carnegie Hall in New York.

Ein Festengagement seit der Spielzeit 2018/19 am Theater Trier folgte. Im März 2019 erschien die CD „In Furore“. Joachim Tschiedel ist stellvertretender Leiter des Masterstudiengangs Musiktheater an der Theaterakademie August Everding in München. (pm)

und Karten sind bei der Tourist-Info Oettingen möglich/erhältlich, Telefon 09082/70952.

Themen Folgen