Junge Virtuosen an der Violine

Das Publikum zeigt sich begeistert vom Können der Studenten beim Schlusskonzert in Oettingen

Von Ernst Mayer

Oettingen Eine Woche lang unterrichteten die Professoren der Musikhochschule München 18 Studenten, die in einem sogenannten Meisterkurs ihre Spielkunst vervollkommnen wollten. Was dabei herauskam, führten sie einem interessierten Publikum in zwei Konzerten am Wochenende vor.

Ihre Vorträge erregten bei den zahlreichen Zuhörern große Bewunderung für die vielseitigen spieltechnischen Fähigkeiten, mit denen sie ihre Instrumente meisterhaft beherrschten. Die jüngste Violinistin Gila Kilcher brachte in der „Sonate Nr. 2 op.27“ von Eugene Ysaye eine Leistung, die bei jedem langjährigen Violinisten im Publikum höchste Bewunderung ausgelöst haben dürfte, beherrscht sie doch besondere Bogentechniken und steigert ihren Vortrag mit rhythmischen und klanglichen Effekten. Dies sind Fähigkeiten, die angehende Solisten von gewöhnlichen Spielern unterscheiden.

Dazu gehört auch eine Tonreinheit, wie sie von der 24-jährigen Japanerin Ayane Tsuge präsentiert wurde und ein emotional überzeugender Ausdruck, wie ihn die Südkoreanerin Yumin Lee in einem lyrischen Largo Johann Sebastian Bachs mit dem Cello bot. Selbstverständlich beherrschten alle die Mehrstimmigkeit auf einer Geige und die damit verbundenen Doppelgriffe, wie sie Felicitas Schiffner in einer Brahms-Sonate problemlos ins Werk setzte. Der 24-jährige Ungar Robert Szenykiv zeigte sich als sehr versierter Interpret einer schwierigen Sonate von Paul Hindemith, der 17-jährige Johann Stötzer als feinfühliger Interpret von Camille Saint-Saëns eindrucksvollem „Rondo Capriccioso“, das zum selbstverständlichen Repertoire der berühmtesten Violinvirtuosen gehört.

Da fehlten nur noch die Geigenlegende Paganini, die Tvrtko Galic als ältester Teilnehmer mit 25 Jahren durch dessen „Caprice Nr. 24“ vertrat und Pablo Sarasates „Fantasie über Carmen“, perfekt dargeboten von der 18-jährigen Japanerin Rika Tanimoto. Offenbar kam aber auch das Ensemblespiel im Meisterkurs nicht zu kurz, einmal mit G.F. Händels „Passacaglia“ im Duo von Peer Bohn (Deutschland, Violine) und Rahel Borka aus Ungarn, beide 14 Jahre alt und mit zwei Streichquartetten, besetzt von Gabriel und Gila Kirchner aus Deutschland, Robert Szenykiv und Rahel Borka (Violoncello) aus Ungarn mit dem „Streichquartett D-Dur“ Joseph Haydns und Beethovens c-Moll-Streichquartett mit Ayane Tsuge, Japan, Felicitas Schiffner, Deutschland, Robert Szenykiv, Ungarn, und Yumin Lee aus Südkorea, was die Internationalität des Violinfestivals unterstrich.

Am Ende der beiden anspruchsvollen Virtuosenkonzerte, bei denen sich besonders auch die beiden exzellenten Klavierbegleiterinnen Agnes Eglina, aus Lettland, und Tatiana Chernichka aus Russland, auszeichneten. Sie hatten während der Woche die unterschiedlichsten Werke zu begleiten. Die Dozenten überreichten allen Studenten ihre Teilnahmeurkunden. Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner hatte nun auch noch allen Grund, sich bei den Dozenten und den jugendlichen Musikern, bei allen Helfern und Unterstützern zu bedanken, aber auch bei den Zuhörern, die sich in erfreulicher Anzahl für die vielseitigen Musikveranstaltungen interessierten.

