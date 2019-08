09:16 Uhr

Junger Mann bekommt in Nördlingen Rauschgift geschenkt

In Nördlingen haben Männer laut Polizei einem 19-Jährigen Drogen geschenkt. Der wandte sich an die Beamten.

Einem 19-jährigen sind am Donnerstagabend in der Nördlinger Innenstadt Drogen angeboten worden. Gegen 20.30 Uhr sprachen ihn nach Polizeiangaben mehrere Männer an und fragten, ob er etwas rauchen möchte. Während einer kurzen Unterhaltung drückten sie dem jungen Mann eine kleinere Menge Marihuana in die Hand. Der 19-Jährige wandte sich dann an die Polizei. Den Beamten gelang es, den Dealer zu ermitteln. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde ein weiteres Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Strafrechtlich wird nun gegen den 52-Jährigen ermittelt. (pm)

