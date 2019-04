vor 19 Min.

Junger Mann fährt Verkehrszeichen um

Bei der Polizei meldet er sich erst am darauffolgenden Tag. Was die Beamten anmahnen.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein 26-jähriger Autofahrer am Freitagabend in Balgheim. Er überfuhr auf einer Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen, fuhr weiter und meldete den Schaden erst am Samstagnachmittag bei der Polizei in Nördlingen. Der Schaden am Verkehrszeichen beträgt mehrere hundert Euro, berichten die Beamten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass in solchen Fällen der Schadensverursacher den Geschädigten oder die Polizei unverzüglich zumindest telefonisch informieren muss. (pm)

Themen Folgen