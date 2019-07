09:51 Uhr

Junger Mann schlug seine Mutter

Mann muss in Psychiatrie eingewiesen werden

Völlig von der Rolle war ein 25-Jähriger am Freitagabend in einer Riesgemeinde, der seine Mutter schlug und mit einem Messer bedrohte. Da mit weiteren Aggressionen zu rechnen war und er zudem psychisch stark angeschlagen wirkte, musste der Mann in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden. Außerdem steht er unter Betreuung und war bereits stationär in einer psychiatrischen Einrichtung. (pm)

Jugendliche Ladendiebinnen

Am Freitagnachmittag wurden zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren in Nördlingen bei einem Ladendiebstahl ertappt. Sie stahlen dabei Bekleidung im Wert von rund 130 Euro. Bei der Durchsuchung einer Tasche wurden zudem Schmuck und weitere Kleidungsstücke im Wert von 73 Euro aufgefunden. Diese hatten sie vorher in einem anderen Geschäft entwendet. (pm)

