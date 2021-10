Deutsche Seniorenmeisterschaft: Gold und Bronze für die KTV Ries

Plus Beim Wettkampf in Troisdorf holen die Rieser Turner gleich mehrfach Edelmetall. Für Roland Hagner ist es die erste Goldmedaille.

Nachdem 2020 die Deutschen Meisterschaften der Senioren ausgefallen sind und auch weitere Wettkämpfe im Jahr 2021, die in den Terminkalendern von Wilfried Hofer und Roland Hagner gestanden hätten, nicht ausgerichtet wurden, war dieser Wettkampf ein spezielles Highlight. Die Freude war groß, nach mehr als einem Jahr Abstinenz wieder einmal einen Wettkampf turnen zu können, aber auch die Ziele, die sich die Turner selbst für den wichtigsten Wettbewerb des Jahres gesetzt hatten. Wie die Rieser abschnitten.