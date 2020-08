vor 16 Min.

Kanalarbeiten an der Ulmer Straße in Nördlingen

Aufgrund von Kanalarbeiten kommt es in Nördlingen zu Verkehrsbehinderungen.

Die Zufahrt zur Bößeneckerstraße und auch zum CAP-Markt ist nur aus Richtung Herlinstraße möglich. Wann die Bauarbeiten beginnen.

Im Zuge des Ausbaus der Nördlinger Straße Am Emmeramsberg werden auch umfangreiche Kanalbauarbeiten in der Ulmer Straße im Bereich vor der Bößeneckerstraße beziehungsweise dem Straßenzug Am Friedhof durchgeführt. Wie die Stadt Nördlingen mitteilt, ist die Zufahrt zur Bößeneckerstraße und damit auch zum CAP-Markt nur aus Richtung Herlinstraße möglich.

Der überregionale Verkehr wird bereits an der B 29 „Westumgehung“ auf die Sperrung hingewiesen. Das Berger Tor sei nur über den Nähermemminger Weg anfahrbar. Der Anliegerverkehr führt zur Straße Am Friedhof und Bei der Kriegersiedlung und ist ausschließlich über den Nähermemminger Weg beziehungsweise den Hohlweg möglich.

Die Kanalarbeiten beginnen am 3. September und sollen bis längstens 10. Oktober beendet sein, heißt es von der Stadt weiter. Der Straßenzug am Emmeramsberg ist für den Straßenverkehr ebenfalls vollständig gesperrt. Der Straßenausbau dort wird am 24. August beginnen und längstens bis 27. November dauern, teilt die Behörde mit und bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. RN

