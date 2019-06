vor 43 Min.

Kanalsanierungen: Wallerstein nimmt Kredit auf

Für Sanierungen benötigt der Markt Wallerstein ein Darlehen von rund 1,9 Millionen Euro. Welche Projekte sonst noch geplant sind.

Die Marktgemeinde Wallerstein wird 2019 viel Geld in die Kanalsanierungen stecken. Der Gemeinderat hat den Haushalt einstimmig beschlossen. Die Rieser Nachrichten beantworten die wichtigsten Fragen:

Wofür gibt Wallerstein im Jahr 2019 Geld aus und welche Einnahmen hat die Marktgemeinde?

An laufenden Kosten fallen für das Personal 1,4 Millionen Euro an. Davon werden allein 840000 Euro für den Kindergarten fällig, 250000 Euro machen unter anderem Gehälter und Sitzungsgelder der Verwaltung aus. 1,8 Millionen Euro zahlt der Markt Wallerstein an Kreisumlage, eine halbe Million muss an die Verwaltungsgemeinschaft Wallerstein gezahlt werden. Finanziert werden die laufenden Kosten unter anderem durch Einnahmen aus der Einkommenssteuer, die zwei Millionen Euro ausmacht. 1,7 Millionen Euro nimmt der Markt Wallerstein an Gewerbesteuer ein. Die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte auf 295000 Euro. 727000 Euro führt Kämmerer Nico Hoffmann dem Vermögenshaushalt zu, aus dem Investitionen getätigt werden.

In welche Projekte investiert die Gemeinde 2019?

Ein großer Teil des Haushalts fließt in die Kanalsanierungen in Wallerstein und in den Ortsteilen. Rund 3,1 Millionen Euro kosten diese inklusive der Planungskosten des Ingenieurbüros und der Befahrungen, sagt Hoffmann. 110000 Euro sind für die Außenanlagen des Kindergartens in Wallerstein vorgesehen. Etwa 120000 Euro plant der Markt Wallerstein für ein Jugendhaus in Birkhausen ein. Im April wurde das Trinkwassernetz an die Bayerische Rieswasserversorgung übergeben. Die Anschlusskosten dafür betragen 650000 Euro.

Zudem gibt es noch einige kleinere Projekte, in die Wallerstein investiert: Am Feuerwehrhaus Birkhausen gibt es einen Anbau für etwa 45000 Euro, außerdem wird die Kegelbahn in der Mehrzweckhalle für 20000 Euro renoviert.

Woher kommt das Geld für diese Investitionen?

Der Markt Wallerstein nimmt einen Kredit in Höhe von 1,9 Millionen Euro auf, um die Investitionen zu stemmen. Weitere Einnahmen gibt es durch den Verkauf von Bauplätzen. Zudem sagt Bürgermeister Joseph Mayer, dass es Förderungen gibt, wenn die Kanalbaumaßnahmen bis 2021 durchgeführt werden. Es gebe auch noch Fördermittel für das Jugendhaus.

Wie sieht die Schuldenentwicklung aus?

Im Vergleich zum Vorjahr konnten zum 1. Januar 2019 die Schulden um rund 206000 Euro auf 2,15 Millionen gesenkt werden. Im Haushaltsjahr 2019 rechnet der Kämmerer mit einer Schuldentilgung von 256000 Euro. Durch die Kreditaufnahme von 1,9 Millionen Euro wird der Schuldenstand Ende des Jahres voraussichtlich 3,8 Millionen Euro betragen.

Gibt es Rücklagen?

Zu Beginn des Jahres 2018 hatte die Gemeinde Rücklagen in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro, zum 1. Januar 2019 betrugen diese noch 167000 Euro. Kämmerer Hoffmann erklärt das damit, dass es 2017 kaum größere Investitionen gab – im Gegensatz zum Jahr 2018. Aufgrund des aufgenommenen Kredits gebe es in diesem Haushaltsjahr auch keine Zuführung zu den Rücklagen.

Rat Josef Fischer sagte nach der Diskussion im Gemeinderat, dass man dem Gremium, das im kommenden Jahr gewählt werde, durchaus eine Bürde auferlege. Das Darlehen sei aber mit den anstehenden Investitionen begründet. Bürgermeister Joseph Mayer stimmte dem zu und sagt: „Die Investitionen sind notwendig und davon profitiert die ganze Gemeinde. Für den neu gewählten Rat wird es ausreichend Handlungsspielraum geben.“

Themen Folgen