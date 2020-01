vor 49 Min.

Kandidaten der Wählergemeinschaft Birkhausen nominiert

Die Wählergemeinschaft Birkhausen will auch im künftigen Gemeinderat drei Räte stellen.

Die Wählergemeinschaft Birkhausen hat ihre Kandidaten für den Gemeinderat in Wallerstein nominiert. „Wir haben eine gute und gemischte Liste für die Gemeinderatswahlen im März“, sagten die amtierenden Gemeinderäte von Birkhausen in einer Pressemitteilung.

Sie zeigten sich erfreut, dass sich auch vier Frauen zur Wahl stellen und es gelungen sei, eine junge Liste mit einem Durchschnittsalter von unter vierzig Jahren aufstellen zu können. Unterschiedliche Berufsgruppen und eine gute Mischung der Altersgruppen würden die Liste der „Wählergemeinschaft Birkhausen“ abrunden. Die Liste wurde von der Versammlung einstimmig beschlossen wurde.

Auch wegen der Dorferneuerung sei es wichtig, drei Räte zu entsenden

Versammlungsleiter Manfred Steger dankte bei seiner Begrüßung allen Kandidaten für die Bereitschaft, sich aufstellen zu lassen und Ihren Dienst in das Gemeinwohl zu stellen, heißt es in der Mitteilung weiter. Josef Fischer, der die anschließende Wahl zur Nominierung leitete, hob in seiner Ansprache hervor, dass es in der Vergangenheit sehr positiv gewesen sei, mit drei Personen im Marktgemeinderat vertreten zu sein. Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben, insbesondere wegen der laufenden Dorferneuerung, sei es wichtig, dass der Ortsteil Birkhausen im kommenden Gemeinderat wieder drei Gemeinderäte in das Gremium entsenden könne. Dazu sei eine konzentrierte Wahl der Liste „Wählergemeinschaft Birkhausen“ durch die Wahlberechtigen aus Birkhausen notwendig, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Liste: 1. Manfred Steger, 2. Martin Offinger, 3. Joachim Fischer, 4. Walter Scheunemann, 5. Michael Lemmermeyer, 6. Franziska Zellinger, 7. Dominik Spegel, 8. Andreas Lemmermeyer, 9. Marlene Mayer, 10. Hansjörg Lechner, 11. Danilo Pompei, 12. Rupert Leberle, 13. Katrin Röttinger, 14. Toralf Viehweg, 15. Nicole Rauwolf, 16. Franz Mayer.

Als Ersatz wurden Ulrich Müller, Bernd Diethei und Martin Steinheber nominiert. (pm)

