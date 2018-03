vor 24 Min.

Kandidatinnen kommen aus Oettingen

„Die Linke“ hat ihre Liste aufgestellt

Zwei Kandidatinnen für die bayrische Landtagswahl 2018 kommen aus Oettingen: Die Partei „Die Linke“ hat jetzt in Augsburg ihre Kandidaten für die bayrische Landtagswahl 2018 auf der sogenannten Schwabenliste gekürt. Neu und ungewöhnlich ist dabei, dass gleich zwei Frauen aus Oettingen auf der Liste zu finden sind: die 29-jährige Grafikerin Xenia Münderlein auf Platz fünf und die 39-jährige Alleinerziehende Rita Bauer auf Platz 19 der Schwabenliste.

Xenia Münderlein hat in Augsburg studiert. Sie ist verheiratet und noch kinderlos. Rita Bauer hat zwei Kinder im Teenageralter, ist Mitarbeiterin in der Diakonie Neuendettelsau und angehende Hartz IV-Sozialberaterin beim Verein „Offene Linke Ries“. Ihre politischen Hauptthemen sind entsprechend die Familienpolitik, die Hartz IV-Diktatur sowie der soziale Ausgleich zwischen Arm und Reich.

Xenias Hauptaugenmerk ist die Gleichstellung aller Menschen in unserem Land: Blass – bunt; arm – reich; alt – jung; dick – dünn; Mann – Frau; hiesige – dortige… . Auch der Feminismus steht ganz oben auf ihrer Agenda. Beide Kandidatinnen freuen sich auf einen schönen Informations-Wahlkampf, der reich an Aktivitäten ist. Sie hoffen, „dass die Linke erstmals in den bayrischen Landtag einziehen möge“. (dz)