vor 20 Min.

Kaputte Hecke: Belohnung ausgesetzt

Polizei Nördlingen zieht nach der Freinacht Bilanz

Im Rahmen der sogenannten Freinacht am 1. Mai gingen bei der Polizei mehrere Anzeigen ein, es entstand nach Angaben der Beamten ein Schaden von mehreren tausend Euro.

In der Fußgängerzone beschädigten Unbekannte den Bücherschrank und verdreckten die Bücher darin. In Baldingen wurde in der Romantischen Straße ein unversperrtes Fahrrad der Marke Ideal gestohlen.

Im Ortsteil Laub fällten Unbekannte im Waldstück Lindich, westlich der Ortsverbindungsstraße Laub-Megesheim, neun Birken.

In einem Vorgarten im Amselweg rissen Täter ein Metall-Dekoschild ab. Im Starenweg wurde eine Schaukel umgestoßen, dabei entstand ein Schaden an der Garagenfassade eines Nachbarn. Außerdem sind von einem anderen Anwesen Gartenstühle verschwunden und wurden nicht am einschlägigen Maibaum abgelegt.

In Munzingen in der Straße „Am Steinbach“ sägten unbekannte Täter zwei Bäume um und hängten eine Gartentür gewaltsam aus. Zudem wurden in einer Hecke der Straße „Auf der Klinge“ fünf Thujen beschädigt, die Überreste wurden auf einem Feld gegenüber gefunden. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Eigentümer hat für die Ermittlung der Täter eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgesetzt. Hinweise an die Polizeidienststelle Nördlinger unter Telefon 09081/29560. (pm/RN)

