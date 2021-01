06:00 Uhr

Karl Wiedenmann wird Altbürgermeister von Mönchsdeggingen

In der Gemeinde Mönchsdeggingen werden neue Projekte auf den Weg gebracht. Außerdem wird dem früheren Bürgermeister ein Ehrentitel gegeben.

Von Matthias Link

Der Gemeinderat Mönchsdeggingen hat in seiner Sitzung am Dienstag über die Straßenplanung beraten. Dabei beschloss das Gremium, die Stichstraße „Im Brühl“ in Mönchsdeggingen erstmalig zu erschließen. Bezüglich der Ausfahrt der Mühlstraße zur Staatsstraße 2221 muss die Planung für den Ausbau noch angepasst werden. Der Gemeinderat beauftragte hierfür das Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer, das auch die anderen Straßenplanungen ausgearbeitet hatte. Ingenieur Friedrich Eckmeier war in der Sitzung anwesend und stellte die Pläne vor, so auch für den Ausbau des Wiesenwegs als drittem Straßenprojekt. Da noch Fragen zum Kanalbau offenblieben, verschob das Gremium die Entscheidung über den Ausbau.

Gemeinderat Mönchsdeggingen: Anschaffungen für die Entwässerungsanlage

Der Gemeinderat stimmte notwendigen Anschaffungen für die Entwässerungsanlage in den Ortsteilen Mönchsdeggingen, Merzingen, Untermagerbein und Ziswingen zu. Bei den jährlichen Wartungsarbeiten, die zuletzt im November durchgeführt wurden, sei Verschleiß festgestellt worden, wie Bürgermeisterin Karin Bergdolt berichtete. Die Ersatzteile kosten 5000 Euro. Zuletzt betrugen die jährlichen Wartungskosten rund 1200 Euro für Pumpen und Ersatzteile. Da die mit der Wartung beauftragte Firma aus Niedersachsen stammt, regte ein Gemeinderat an, künftig nach einer Firma aus der näheren Umgebung zu suchen.

Außerdem beschloss der Gemeinderat, dass Materialkosten für eine neue Maibaum-Halterung in Untermagerbein in Höhe von 2500 Euro für das Fundament, Beton und Armier-Eisen von der Gemeinde übernommen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Untermagerbein hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, da eine Linde in der Nähe des bisherigen Lochs zu groß geworden sei und es Platzprobleme gebe. Neben dem neuen Maibaumloch soll zusätzlich ein neuer Platz gestaltet werden, mit Sitzgelegenheiten in einem Halbrund. Die sogenannte „Feuerwehrwiese“, auf der der Platz entstehen soll, befindet sich im Eigentum der Gemeinde und wird verpachtet. Aufgrund des neuen Platzes verringere sich die Wiesenfläche, wie Bergdolt sagte. Auch hier hat die Feuerwehr eine Kostenübernahme seitens der Gemeinde beantragt. Der Beschluss wurde noch aufgeschoben, die Bürgermeisterin wird sich zunächst noch näher mit der Feuerwehr beraten.

Entscheidungen aus dem nichtöffentlichen Teil der Dezember-Sitzung

Als Entscheidungen aus dem nichtöffentlichen Teil der vorausgegangenen Sitzung gab Bergdolt bekannt, dass ihr Amtsvorgänger Karl Wiedenmann den Titel des Altbürgermeisters verliehen bekam. Die Bürgermeisterin hatte ihm dazu noch vor Weihnachten ein Gemeinde-Wappen überreicht, gegossen aus Schweizer Schokolade. Außerdem setzte das Gremium den Bauplatzpreis im Baugebiet West III (1. Bauabschnitt) in Mönchsdeggingen auf 62 Euro pro Quadratmeter fest.

