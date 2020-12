vor 44 Min.

Katholische Gottesdienste an Weihnachten

Pfarreien bitten um eine Anmeldung

Die Katholische Pfarreiengemeinschaft Nördlingen informiert in einer aktuellen Pressemitteilung über die diesjährigen Weihnachtsgottesdienste. Da an den Gottesdiensten um die Weihnachtstage mit einer erhöhten Zahl an Gläubigen zu rechnen ist, wird darum gebeten, sich für alle Gottesdienste am Donnerstag, 24., Freitag, 25., und Samstag, 26. Dezember, für alle Pfarreien anzumelden. Die Anmeldung ist per Telefon oder per E-Mail an das Pfarramt St. Salvator ab dem 1. Advent möglich. Bei der Anmeldung erhalten die Gläubigen einen Platz im jeweiligen Gottesdienst zugewiesen, die dazugehörigen Platzkarten können ab Montag, 7. Dezember, zu den üblichen Öffnungszeiten im Pfarrbüro abgeholt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass sich für die Wort-Gottes-Feiern für Kinder am 24. Dezember nur Erwachsene mit Kindern anmelden können. Sollte eine Feier nicht ausreichen, soll in St. Salvator und St. Josef eine zweite Feier angeboten werden. Des Weiteren können Kinder in diesem Jahr im Laufe des Advents ein Puzzlebild vervollständigen. Dazu gibt es eine Vorlage und an jedem Sonntag ein Puzzleteil, das ausgeschnitten und eingeklebt werden muss. Die Bilder werden jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst ausgegeben und liegen dann zur Abholung in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft aus. Beginn ist am 1. Advent, das letzte Bild gibt es zum Feiertag der Heiligen Drei Könige. Im Advent soll es zudem in den Kirchen einen digitalen Adventskalender geben. Mit Hilfe des Smartphones oder Tablets gelangen die Besucher mit dem gescannten QR-Code ins Internet auf ausgelagerte Seiten, die der Gemeindereferent Martin Mayer in Zusammenarbeit mit der PG Neusäß und der PG Peißenberg erstellt hat. Die PDF-Dokumente laden zum Basteln, Erzählen, Spielen oder Singen ein. (pm)

