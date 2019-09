vor 52 Min.

Keine Heizung und kein warmes Wasser in zwei Häusern in der Maria-Holl-Straße

Wegen des Feuers in einer Tiefgarage haben einige Anwohner weder warmes Wasser, noch funktioniert die Heizung. Betroffen sind die Hausnummern 2 und 4 in der Maria-Holl-Straße. Eine Sprecherin von Erdgas Schwaben teilt mit, dass sich das Unternehmen bereits um die Kunden und die Lösung des Problems kümmere.

Durch das Feuer in einer Tiefgarage in Nördlingen gibt es Probleme in zwei weiteren Gebäuden. Erdgas Schwaben kümmert sich mit zwei weiteren Firmen bereits um eine Lösung.

Von Verena Mörzl

Der Brand in einer Tiefgarage in Nördlingen Donnerstagnacht hat nicht nur Auswirkungen für die Bewohner des 30-Parteien-Hauses. Auch Nachbarn bekommen die Folgen zu spüren. Wie eine Sprecherin von Erdgas Schwaben mitteilt, sind neben dem betroffenen Mehrgenerationenhaus in zwei weiteren Wohnblöcken die Heizungen ausgefallen. Auch warmes Wasser soll in den Wohnungen der Maria-Holl-Straße 2 und 4 nicht verfügbar sein.

Nach Brand in Nördlinger Tiefgarage: Nachbarn ohne Heizung und warmes Wasser

Wie die Sprecherin weiter sagt, arbeite Erdgas Schwaben mit Schwaben Netz und einem örtlichen Heizungsbauer bereits an einer Lösung. Spätestens am Freitag soll eine mobile Heizung vor Ort errichtet werden. Grund für den Heizungsausfall ist wohl das beschädigte Blockheizkraftwerk in der Tiefgarage in Nördlingen, in der am Donnerstagabend der Brand ausgebrochen ist.

