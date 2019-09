26.09.2019

Keine Zuschauer beim Zahnarzt

Sichtschutzfolie will ein Nördlinger Zahnarzt an die Fenster der Praxis kleben. Der Bauausschuss des Stadtrates lehnte das mit Blick auf den Denkmalschutz ab.

Welcher Sichtschutz ist mit dem Denkmalschutz vereinbar? Debatte im Bauausschuss

Von Martina Bachmann

Es gibt Situationen im Leben, in denen man lieber auf Zuschauer verzichtet. Zum Beispiel, wenn man auf dem Behandlungsstuhl seines Zahnarztes sitzt, ein Lätzchen auf der Brust und den Bohrer im Mund hat. Nun wurde in Nördlingen kürzlich die Alte Münz saniert, das historische Gebäude liegt unweit des Reimlinger Tors und gegenüber der Stadtmauer. Räume in dem Gebäude wurden an eine Zahnarztpraxis vermietet. Ein Wunsch der Praxisverantwortlichen wurde nun Gegenstand einer öffentlichen Diskussion – und zwar im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates.

Die Zahnärzte, so berichteten Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel und Oberbürgermeister Hermann Faul, wollten die Fenster der Praxis mit Sichtschutzfolie bekleben. Durchgehend nur den unteren Bereich, den oberen mit Streifen. So also, dass der Patient im Behandlungsstuhl noch den Himmel erahnen könnte, sollte er aus dem Fenster blicken. Nun sieht allerdings die Altstadtsatzung lediglich Klarfenster vor. Die Alte Münz steht zudem unter Denkmalschutz. Ein Vertreter der Praxis habe ihn aufgesucht, berichtete Faul. Der Zahnarzt befürchte, dass die Gewerbeaufsicht Rollos beanstanden könne. Und habe deshalb einen Antrag auf denkmalpflegerische Erlaubnis für die Beklebung der Fenster gestellt.

Die Stellungnahme der Denkmalschutz-Experten trug Sigel vor: eindeutig gegen Folie. Im Rat konnte das nicht jeder verstehen. Maximiliane Böckh (CSU) beispielsweise sah keinen großen Unterschied zwischen beklebten Fenstern und mit Innenplissees ausgestatteten. Sie fragte zudem nach der Novellierung der Altstadtsatzung, die ja eigentlich vom derzeitigen Stadtrat noch verabschiedet werden solle und mahnte an, das Thema nicht zu verschleppen. Faul entgegnete, man schaffe das noch in der derzeitigen Sitzungsperiode, es gebe einen Zeitplan.

Rita Ortler (SPD) wies auf das Tanzhaus, dessen beklebte Fenster vom Sitzungssaal aus zu sehen waren. Andrea Eireiner (Grüne/Frauenliste) befürwortete es, dass die Patienten noch den Himmel sehen könnten. Zu diesem Zeitpunkt schien es Faul zu bunt zu werden: Es gebe auch Rollos, die oben im Fenster einen Bereich freiließen, merkte er an. Und ein anderer Zahnarzt habe auch eine Zulassung, trotz Sichtschutz von innen: „Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.“ Markus Hager (Stadtteilliste) meinte, die Experten vom Denkmalschutz hätten sich eindeutig ausgedrückt. Helmut Beyschlag (PWG) ging auf Sigels Anmerkung ein, dass Fördergelder vom Besitzer des Hauses eventuell zurückgezahlt werden müssten, wenn man die Beklebung zulasse. Der Antrag wurde schließlich mehrheitlich abgelehnt. Oberbürgermeister Faul hat dem Zahnarzt angeboten, im Gespräch zu bleiben, sollte es Probleme mit der Gewerbeaufsicht geben.

