Keine positiven Signale vom Verband für den TSV Nördlingen

Plus Der BFV macht dem TSV Nördlingen wenig Hoffnung, dass er den Abstieg per Quotientenregel verhindern könne. Härtefälle werde es immer geben, heißt es aus München.

Auf den (erneuten) Antrag des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen an den Vorstand des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) auf Aussetzung der Quotienten-Regelung bei Saisonabbruch der Spielzeit 2019/21 hat nun die persönliche Referentin des BFV-Präsidenten Dr. Rainer Koch, Hanna Tegelmann, geantwortet. Was darin steht?

Tegelmann verweist in ihrem Schreiben auf „unterschiedliche Ansichten zum Corona-Krisenmanagement und speziell auch zum etwaigen Abbruchszenario. So erreichen uns auch viele Nachrichten von Vereinen, die auf die Einhaltung des Paragraph 93 beharren. Als Verband müssen wir uns in unseren Entscheidungen stets an der Rechtslage orientieren, denn ein Verband kann nur entsprechend seiner Statuten handeln.“ Aktuell setze sich eine vom Vorstand eingesetzte Gruppe unter Leitung des BFV-Vizepräsidenten Robert Schraudner nochmals spieltechnisch und sportrechtlich mit allen infrage kommenden Modellen zur Abwicklung der Saison 2019/21 auseinander. Gänzlich würden sich Härten jedoch nicht vermeiden lassen.“

Wie der TSV Nördlingen auf die Antwort reagiert

Andreas Schröter, Sportdirektor beim TSV Nördlingen, erklärt zur Antwort des BFV: „Wir freuen uns, dass erstmalig eine mit Begründungen und BFV-Ansichten bestückte Antwort von der persönlichen Referentin des Präsidenten rückgemeldet wurde. Dies lässt zumindest in Ansätzen eine wertschätzende Prüfung unseres Antrages annehmen. In Summe ist aus der Antwort jedoch erwartbar auch zu entnehmen, dass sich der BFV wohl dauerhaft auf die vorgegebene Rechtslage und deren Rechtssicherheit beruft.“

Der Vorstand des BFV hatte infolge der Covid-19-Pandemie im August letzten Jahres Regelungen hinsichtlich einer Wertung getroffen, sollten in der Zukunft Spielzeiten bei Frauen, Männern und Mädchen aufgrund höherer Gewalt, einer staatlichen oder kommunalen Verfügungslage nicht bis zum festgelegten Spieljahresende beendet werden können. Sollte dieser Fall in der Zeit nach dem 30. Juni 2021 eintreten, so werde die Saison abgebrochen und entsprechend der Quotienten-Regel gewertet, „sofern bei 75 Prozent der Mannschaften aus der jeweiligen Spielgruppe mindestens 50 Prozent der Verbandsspiele ausgetragen bzw. durch die Sportgerichte gewertet wurden“.

Die Vereinsbefragung ist aus Sicht des TSV irrelevant

In seinem Beschluss verweist der BFV-Vorstand deshalb ausdrücklich darauf, dass die jetzt erlassene Vorschrift „nicht für die bereits erfolgte Unterbrechung und Verlängerung des Spieljahres 2019/2020“ gilt. Aber: „Sollte jedoch das verlängerte Spieljahr 2019/2020 aufgrund einer staatlichen oder kommunalen Verfügungslage oder höherer Gewalt auch bis zum 30. Juni 2021 nicht beendet werden können, gelten für die dann notwendige Abwicklung des Spieljahres 2019/2020 die Regelungen dieser Vorschrift“, heißt es in der Spielordnung. Hanna Tegelmann erklärt hierzu: „Wir haben die Änderung des Paragraphen im vergangenen Jahr über unsere Kommunikationskanäle entsprechend kommuniziert.

Die Regelung sollte folglich allen Vereinen seit August 2020 bekannt sein.“ Sportdirektor Schröter über das weitere Prozedere: „Die nun angekündigte Vereinsbefragung kann aus unserer Sicht bereits heute als irrelevant bezeichnet werden, denn diese gibt zum jetzigen Status quo keine verlässliche Aussage wieder. Der Großteil der Vereine ist von der § 93-Regelung nicht tangiert bzw. eher sogar bessergestellt und auf jeden Fall im Bestand geschützt, weshalb denen die Vereinsabfrage verständlicherweise schlichtweg egal ist. Genau hier liegt unser Ansatz in der Antragsbegründung, denn wir plädieren gemäß der Rechtssicherheit ja nur für den Bestandsschutz. Ein tragischer Zweiter behält immerhin den Bestand seiner Liga und somit sicher auch den Großteil seiner Sponsoren. Ein Absteiger wird neben der sportlichen auch unweigerlich intensive wirtschaftliche Folgen erleiden.“

BFV: "Der Verband ist keine Einbahnstraße"

BFV-Vizepräsident Schraudner erklärt zur Problematik: „Der Verband ist keine Einbahnstraße und wir übergehen die jetzt bei uns eingegangenen Anträge und Briefe nicht einfach. Wir sollten aber bedenken, dass es ein Leichtes ist, jetzt zu fordern, die Quotienten-Regelung auszusetzen und stattdessen nur Aufsteiger zuzulassen und den Abstieg nicht zu vollziehen. Die Konsequenzen wären extrem weitreichend, das muss man sich sehr genau ansehen.

..Wir müssen übervolle Ligen und damit eine Vielzahl an zusätzlichen Spieltagen möglichst vermeiden, um nicht wieder an den Punkt zu kommen, an dem wir jetzt stehen. Dabei ist es unser Wunsch, die Vereine mit auf die Fahrt durch schwieriges Gewässer zu nehmen. Klar ist aber auch: Jede Lösung wird am Ende Härtefälle hervorbringen.“

Wolfgang Fackler sieht die Anwendung der Quotienteregel problematisch

Inzwischen hat sich auch der Donau-Rieser Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler mit einem Brief an BFV-Präsident Dr. Rainer Koch gewandt. Fackler schreibt: „Konsequent und nachvollziehbar ist es für mich, die Saison 2019/2021 in Anbetracht der aktuellen dritten Welle abzubrechen. Problematisch sehe ich dabei aber die Anwendung der Quotientenregel, um die sportlichen Absteiger zu ermitteln. Der TSV Nördlingen hat einen Antrag gestellt, die Quotientenregel auszusetzen und eine Übergangsregelung zu finden. Ich unterstütze diesen Antrag sehr, dass es keinen sportlichen Absteiger geben soll.“

In seiner Begründung schildert Fackler, dass der TSV Nördlingen in der Sparte Fußball 14 Jugendteams sowie zwei aktive Mannschaften habe und dass der Verein seit Jahrzehnten für seine Nachwuchsarbeit bekannt sei und zu den absoluten sportlichen Aushängeschildern im Landkreis Donau-Ries zähle. „Zudem ist der TSV Nördlingen als DFB-Stützpunkt seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner des Verbands. Der große Aufwand – alleine 50 bis 60 Personen leisten jede Woche hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit – ist auch getrieben vom Ehrgeiz, dass die erste Mannschaft als Aushängeschild mit möglichst vielen Spielern aus den eigenen Reihen in einer adäquaten Liga an den Start geht“, schreibt Fackler weiter.

Der MdL abschließend: „Aus meiner Sicht sind dies starke Argumente, diese oben beschriebene Leistung bei der Anpassung des Regelwerks zu honorieren. Der Verzicht auf einen Absteiger wäre ein starkes und motivierendes Signal an die Basis. Es wäre auch ein Beweis für den oft zitierten Fair-Play-Gedanken als zentralen Wert des Sports im Allgemeinen.“

