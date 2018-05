vor 41 Min.

Keltenfest am Ipf bei Bopfingen

30 Darsteller zeigen, wie die Menschen damals lebten

Die Zeit der Kelten wird wieder lebendig: Beim Keltenfest am Fuß des Ipf bei Bopfingen werden an zwei Tagen mehr als 30 Keltendarsteller aus Deutschland, Österreich und Italien einen Einblick in diese Welt und das Leben zwischen dem 6. und 4. Jahrhundert vor Christus geben.

Am Samstag, 16. Juni besteht um 17 Uhr die Gelegenheit, mit einer großen Gruppe von Kelten auf den Ipf zu wandern, unterwegs etwas über die Lebensverhältnisse von vor 2500 Jahren zu erfahren und die Darsteller an den Originalschauplätzen zu fotografieren. Ab 20.30 Uhr können die Besucher eine nachgestellte keltische Bestattungszeremonie miterleben: Zu Ehren des hochrangigen Verstorbenen wird ein Bankett gegeben, bei dem mit originalgetreuen Musikinstrumenten die Taten des Kriegers gepriesen werden. Daran schließen sich Kampfspiele der Krieger an. Der Höhepunkt ist nach Einbruch der Dunkelheit die Entzündung des Scheiterhaufens und die Verbrennung des Toten. Ergebnis solcher Bestattungszeremonien sind die heute noch sichtbaren frühkeltischen Grabhügel.

Am Sonntag, 17. Juni, geben in der „Keltenwelt am Ipf“ ab 11 Uhr die Darsteller Einblick in keltisches Leben und Arbeiten. Die Gruppe „Touta nanto En“ siedet Salz wie im 5. Jahrhundert vor Christus. Anhand der verschiedenen Gewandspangen kann man sich von einem Experten die Entwicklung der Mode von der Bronzezeit bis in die spätkeltische Zeit erklären lassen. Auch die Herstellung von Mühlsteinen oder Drechseln mit der kleinen Drechselbank ist zu sehen. Die enorme Bedeutung der frühen Textilproduktion wird erklärt und an Beispielen gezeigt. Bei der Gruppe Popolo di Brig aus Italien gibt es prachtvoll verzierte Helme zu bestaunen und es ist der Klang originalgetreu nachgebauter keltischer Musikinstrumente zu hören. Die Gruppe „Projekt Latène“ repräsentiert die westlichen Nachbarn des Ipf im 5. Jahrhundert.

Der Tag wird gegliedert durch Präsentationen der keltischen Tracht und Bewaffnung, und Spielszenen der Darsteller. Für Kinder gibt es Bastelaktionen. Um 17.30 Uhr endet das Keltenfest am Sonntag. Es wird veranstaltet vom Förderverein Keltischer Fürstensitz Ipf in Zusammenarbeit mit der Stadt Bopfingen. Der Eintritt ist frei, der Förderverein freut sich aber über Spenden zur Deckung der Unkosten. (pm)

Beschreibung zur „Keltenwelt am Ipf“: in Bopfingen von der B29 abbiegen Richtung Kirchheim, nach Ortsende Bopfingen circa 800 Meter der Straße folgen, dann links zum Ipf abbiegen. Details und genaues Programm: www.kelten-bopfingen.net

