vor 3 Min.

Kind schaltet versehentlich Herdplatte ein

Ein Haushaltsunfall geht in Oettingen glimpflich aus. Was die Polizei bislang weiß.

In der Oettinger Bahnhofsstraße hat es am Dienstag-Vormittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. In dem älteren Wohnhaus, in dem sich mehrere Mietwohnungen befinden, kam es nach Angaben der Polizei in einer Küche zu einer starken Rauchentwicklung. Grund hierfür war eine auf dem Herd abgestellte Plastikschüssel.

Brand in Oettingen: Rund 10.000 Euro Schaden.

Die Polizei vermutet, dass ein Kleinkind die Platte eingeschaltet hat. Durch das geschmolzene Plastik wurde der Herd unbrauchbar und die Wohnung stark verrußt.

Die junge Frau und ihre beiden Kinder konnten sich unverletzt aus der Wohnung retten. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Oettingen.(pm/vmö)

Themen Folgen