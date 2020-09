19:00 Uhr

Kinder besuchen die Baustelle ihrer neuen Kita in Nördlingen

Die Kinder des Kindergartens St. Michael hatten die Chance den Abriss des alten Kindergartens aus der Distanz mitzuerleben. In etwa zwei Jahren sollen die Kleinen in das neue Gebäude einziehen können.

Von Pauline Herrle

Die Kinder kommen aufgeregt und mit strahlenden Augen zu ihrem ehemaligen Kindergarten angerannt. „Wow, das war mal unser Kindergarten“ und „Der Bagger ist ja richtig stark“, hört man die Kleinen durcheinanderreden. Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Michael aus Nördlingen bestaunen die Baustelle, auf der ihr Kindergarten gerade abgerissen wird. Die großen Maschinen finden bei den Kindern Bewunderung. Gebannt sitzen sie auf einem Stahlträger und beobachten den Abriss – Langeweile kommt dabei nicht auf.

Bereits seit September laufen die Bauarbeiten im Kindergarten, angefangen mit dem Entkernen des Gebäudes, schreibt Andreas Vogelsang, Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen. Da eine Sanierung des Gebäudes aus dem Jahr 1951 unwirtschaftlich gewesen wäre, wurde entschieden, den Kindergarten neu zu bauen. Deshalb mussten die Kinder und ihre Betreuerinnen in das Pfarrzentrum St. Salvator umziehen. „Die Kids waren von Anfang an am Umzug beteiligt“, sagt Kindergartenleiterin Diana Schmidt. Um in der Corona-Zeit den Kindergarten nicht nochmals für einen längeren Zeitraum schließen zu müssen, durften die Kinder beim Packen der Umzugskisten helfen, was ihnen viel Freude bereitete, sagt Schmidt. Die Räume im Pfarrzentrum wurden mit Hilfe der Eltern für die Kleinen hergerichtet. Sie strichen die Wände und befüllten den extra für den Kindergarten errichteten Sandkasten im Paradiesgarten mit Schubkarren, schildert Schmidt.

Regelmäßige Besuche der Baustelle

Gemeinsam mit den verschiedenen Gruppen besuchen die Erzieherinnen die Baustelle regelmäßig. „Es ist etwas ganz besonderes, dass die Kinder solch einen Umbau miterleben können“, sagt Schmidt, denn meist sähen die Kinder solche Arbeiten nur in ihren Bilderbüchern. Kommen die Kindergartengruppen an der Baustelle in der Kolpingstraße an, unterbricht der Baggerfahrer für einen kurzen Moment seine Arbeit, damit die Gruppe sich einen sicheren Platz suchen kann. Dann setzt der Bauarbeiter seine Arbeit wieder fort. Damit sie den Fortschritt auf der Baustelle weiterhin hautnah miterleben können, werden sie den sich im Neubau befindlichen Kindergarten in der Kolpingstraße häufiger besuchen, sagt Schmidt.

Laut aktuellem Zeitplan geht Vogelsang von einer Bauzeit von etwa zwei Jahren aus. Gerade können zwei Gruppen im Pfarrzentrum mit je 25 Kindern in St. Michael betreut werden, im Neubau sollen künftig vier Gruppen untergebracht sein. Zu den Regelgruppen kommen Neuheiten hinzu: eine Kinderkrippe für 15 Kleinkinder und eine integrative Gruppe. In der sollen 15 Kinder mit und ohne besonderen Förderungsbedarf betreut werden, so Vogelsang. „Wir wollen unsere Türen offen halten“, sagt Schmidt.

Die Kinder freuen sich vor allem auf die geplanten Spielecken im neugebauten Kindergarten. Besonders die Bau- und Puppenecke sorgt bei ihnen für große Vorfreude. Das Warten auf den neuen Kindergarten überbrücken die Kinder mit den Besuchen auf der Baustelle, wo sie das Entstehen des neuen Gebäudes miterleben können. Den Ablauf auf der Baustelle kennen die Kleinen bereits. Wenn es beim Abriss zu arg staubt, rufen die Kids: „Wasser marsch!“ und feuern den Bauarbeiter mit dem Wasserschlauch in der Hand an.

