Kinder glauben an „schrecklichen Unfall“

Plus In einem Brief an das Augsburger Landgericht stehen die Kinder dem Angeklagten aus Birkhausen zur Seite. Eine Zeugin schildert dagegen einen üblen Vorfall mit einer toten Sau.

Von Martina Bachmann

Dass diese Ehe nicht harmonisch war, hatten schon andere Zeugen berichtet. Auch der Angeklagte selbst – oder vielmehr seine Verteidiger – haben daraus bislang kein Geheimnis gemacht. Doch wie der Umgang des Landwirts und seiner Ehefrau miteinander gewesen sein könnte, das machte eine Geschichte deutlich, die Zeugen am Donnerstag vor dem Landgericht in Augsburg erzählten. Dort wird dem 55-Jährigen derzeit der Prozess gemacht, ihm wird vorgeworfen, seine Frau aus Habgier ermordet zu haben. Die 51-Jährige war am 20. September vergangenen Jahres tot an einer Güllegrube in Birkhausen aufgefunden worden.

Eines Tages, so berichten es Verwandte der Frau, sei wieder einmal eine Sau im Stall gestorben. Die Landwirtin habe das Tier aus seiner Box gezogen, um zu verhindern, dass sich andere Schweine anstecken. Ihr Mann sei so wütend geworden, dass er ihr das tote Tier mitten in den Gang des Wohnhauses geworfen habe. „Menschen- und tierverachtend“ sei solch ein Verhalten doch, schimpft eine Zeugin. Das Verhältnis zum Angeklagten sei „unterkühlt“ gewesen, berichten die Verwandten der Toten. Immer wieder habe man die 51-Jährige gefragt, wie sie das Leben mit ihrem Mann nur aushalte. Vor Jahren sei die Frau sogar zu ihren Eltern geflüchtet, einmal sei ihr Auszug geplant gewesen – und doch wieder abgeblasen worden. Erst wenn alle Kinder erwachsen wären und ihre Lehre beendet hätten, erst dann habe die 51-Jährige ihren Mann verlassen wollen. Und die Zeugen bleiben bei dieser Aussage, selbst, als Verteidiger Witting sie deutlich angeht, unter anderem so: „Sie haben nichts ausgelassen, um den Angeklagten schlecht zu machen.“ Eine andere Frau sagt am Donnerstag vor Gericht aus, dass sie die Tote vor einiger Zeit mit einem blauen Auge angetroffen habe. Und die 51-Jährige habe ihr gesagt, das sei ihr Mann gewesen. Damit ist diese Zeugin bislang die einzige, die von Handgreiflichkeiten des Angeklagten berichtet. Brief datiert wenige Tage vor dem Prozessbeginn Seine erwachsenen Kinder sind stattdessen von der Unschuld ihres Vaters überzeugt. Am Tattag selbst hatten die beiden Älteren den 55-Jährigen noch beschuldigt, die Mutter umgebracht zu haben (wir berichteten). Diese Aussagen haben sie mittlerweile zurückgezogen und machten vergangene Woche von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Alle Kinder haben zusammen einen Brief geschrieben, datiert nur wenige Tage vor Beginn des Prozesses, den die Vorsitzende Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser am Donnerstag verliest. Es habe viel Streit zwischen den Eltern gegeben, doch der Vater habe der Mutter nie etwas angetan. Bei dem Vorfall an jenem 20. September handle es sich um einen „schrecklichen Unfall“. In der folgenden Nacht hätten sie ihren Vater zum ersten Mal weinen gesehen. Das bestätigt auch der Freund eines der Kinder, der in jener Nacht dabei war. Erst auf Nachfragen berichtet er allerdings, dass die Situation in der Familie offenbar kurz vor dem Tod der Frau so angespannt war, dass es dieses Kind zu Hause kaum mehr aushalten konnte. Streit habe es zwischen der Frau und ihrem Mann gegeben. Der Freund war es auch, der die Schuhe der Toten gefunden hat – im Güllefaß, viele Wochen nach deren Tod. Er wollte Gülle ausbringen – genauso, wie es der Angeklagte an jenem 20. September erst vor dem Tod der 51-Jährigen und dann danach noch einmal, mit Erlaubnis der Polizei, tat. Vor Gericht fragt der Zeuge mehrmals, warum die Kripo denn die Schuhe nicht gefunden habe, obwohl die Beamten doch überall nach denen gesucht hätten.

