vor 34 Min.

Kinder stehlen Kosmetik, Süßigkeiten und ausgedruckte Bilder in Nördlingen

Ein Mädchen hat in Nördlingen Kosmetik gestohlen. Symbolfoto: Furthmair

Mehrmals übergibt die Polizei Kinder an die Eltern, weil sie beim Stehlen im Supermarkt erwischt werden. Der Ladendetektiv wird mehrfach aktiv.

Zu drei verschiedenen Zeitpunkten am Wochenende haben Kinder Bilder, Süßes und Kosmetik in einem Drogeriemarkt in Nördlingen gestohlen.

Am Freitag wurden gegen 16.20 Uhr drei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren beobachtet, wie sie wie sie etwa 50 Bilder aus dem Fotodrucker entnahmen und die Quittungen hierfür in den Mülleimer warfen oder in den Regalen verstecken, wie die Polizei berichtet. Die Bilder hatten einen Wert von zwölf Euro und wurden von den Kindern nicht bezahlt. Sie wurden zur Dienststelle der Polizeiinspektion Nördlingen gebracht. Dort holten die Eltern die minderjährigen Diebe ab.

Kinder stehlen Kosmetik und Süßes in Nördlingen

Am Samstag beobachtete dann laut Polizei ein Ladendetektiv kurz nach 14 Uhr, wie ein neunjähriges Kind Süßigkeiten einsteckte und beim Verlassen des Ladens nicht bezahlte. Das Kind wurde von der Polizei an die Eltern übergeben. Das Diebesgut hatte einen Wert von 1,29 Euro.

Nicht einmal zwei Stunden später erwischte der Ladendetektiv ein zwölfjähriges Mädchen, das Kosmetik im Wert von 1,95 Euro stahl. Auch dieses Kind wurde von den Eltern abgeholt, heißt es. RN

