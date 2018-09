Kinderarzt für Nördlingen gesucht

Plus Manfred Kersten hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Seine Kollegin Dr. Sigrid Scharrer-Bothner sucht nun einen Nachfolger. Was geschieht, wenn sich niemand findet.

„Wir nehmen keine Patienten mehr auf“: Diesen Satz hören Eltern in Bayern oft, wenn sie auf der Suche nach einem Kinderarzt sind. Viele Praxen sind überlastet. Im Bayerischen Gesundheitsministerium ist man dennoch der Auffassung, dass es genügend Kinderärzte im Freistaat gebe. Das Ministerium beruft sich dabei auf Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB). Nach Auffassung der KVB gilt Bayern sogar als überversorgt.

Keine Probleme also mit der medizinischen Versorgung der Kleinsten? Dr. Sigrid Scharrer-Bothner, die bis jetzt eine pädiatrische Gemeinschaftspraxis mit ihrem Kollegen Manfred Kersten hatte, praktiziert seit Kurzem alleine, weil Kersten sich in den Ruhestand verabschiedet hat. „Wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger, um den Sitz des Kollegen wieder zu besetzen“, sagte Scharrer-Bothner gestern im Gespräch mit den Rieser Nachrichten. Das Ganze sei allerdings recht schwierig. Sie hoffe dennoch, dass es in absehbarer Zeit gelingen werde, jemand passenden zu finden. Sollte dies nicht gelingen, wäre der Kassensitz nach drei Monaten weg und sie müsste alleine weitermachen. Insgesamt beurteilt Sigrid Scharrer-Bothner die Situation der Kinderärzte im Ries so: „Wir haben alle genug zu tun. In unserer Praxis kommt hinzu, dass wir auch noch Teile des benachbarten Ostalbkreises mitversorgen, weil es im Raum Bopfingen nur einen Kollegen gibt.“ Die Kinderärztin verweist auf eine laut KVB bestehende Überversorgung an Kinderärzten im Landkreis Donau-Ries.

Dr. Detlef Grunert, der seit vielen Jahren in der Löpsinger Straße eine Kinderarztpraxis betreibt, hält die derzeitige Kinderarztversorgung im Ries für ausreichend. Selbst wenn der Sitz von Manfred Kersten wider Erwarten nicht nachbesetzt werden sollte, halte er eine adäquate pädiatrische Versorgung im Ries für gegeben und verweist neben Sigrid Scharrer-Bothner auf die Kollegin Marion Wiedemann-Volk in Oettingen.

Detlef Grunert kann nach eigenen Angaben auch nicht verstehen, wenn Kinderarzt-Kollegen Aufnahmestopps für ihre Praxen verhängten. „Für mich kommt so etwas nicht in Frage. Ich bin Kinderarzt und muss deshalb für jedes Kind da sein, dessen Eltern sich an mich wenden. Mit einer guten Praxisorganisation ist das auch möglich“. Obwohl er in diesem Jahr 65 Jahre alt werde, denke er nicht ans Aufhören. „Ich habe vor, noch einige Jahre weiterzumachen“, sagte Grunert und begründete dies mit dem großen Spaß, der ihm sein Beruf immer noch mache.

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es im Landkreis Donau-Ries derzeit sieben Kinderärzte - jeweils drei in Nördlingen und Donauwörth sowie einem in Oettingen. Damit liege der Versorgungsgrad bei 117,6 Prozent. Drei der sieben seien über 60 Jahre alt.

Ungeachtet der momentan guten Lage im Donau-Ries-Kreis sieht der Verband der Kinderärzte in Bayern in Teilen des Freistaates eine Unterversorgung. Die Organisation fordert deshalb eine Neuberechnung der Bedarfe an Kinderärzten durch die KVB. Diese stamme noch aus den 90er Jahren und sei überholt. Inzwischen habe sich vieles verändert. So müssten heutzutage in den Kinderarztpraxen viel mehr geleistet werden: doppelt so viele Impfungen und eine ganze Reihe von Vorsorgeuntersuchungen, die es vor zehn oder 20 Jahren noch nicht gegeben habe.