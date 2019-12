vor 20 Min.

Kindergarten: Eltern müssen in Nördlingen bald bezahlen

Dank eines 100-Euro-Zuschusses des Freistaates war der Kindergartenplatz für die meisten Mamas und Papas in Nördlingen seit April kostenfrei. Das ändert sich.

Von Martina Bachmann

Kostenlos in den Kindergarten – das war seit dem 1. April 2019 in Nördlingen möglich. Und zwar aus folgenden Gründen: Die Kindergartengebühren in der Stadt lagen großteils unter 100 Euro – just so viel Geld zahlt aber der Freistaat Bayern seit April pro Kind und pro Monat Beitragszuschuss. Ab dem 1. September 2020 werden die Mamas und Papas aber wieder bezahlen müssen. Denn der Nördlinger Stadtrat beschloss am Donnerstagabend eine Erhöhung der Krippen-, Kindergarten- und Hortgebühren.

Kämmerer Bernhard Kugler sagte zu Beginn der Debatte, die Gebührenanhebung sei „unausweichlich“. Man habe mit allen Kita-Trägern gesprochen, alle seien sich in diesem Punkt einig gewesen. Kugler führte mehrere Gründe für die Erhöhung auf: Die Gebühren für Krippen- und Kindergärten seien seit 2016 nicht mehr angehoben worden. Seither seien aber die Personalkosten um zwölf und die sonstigen Betriebskosten um acht Prozent gestiegen. In den Einrichtungen fehlten finanzielle Ressourcen zur Qualitätssteigerung und zur Personalbindung. Zudem seien die Bau- und Sanierungskosten gestiegen. Und: Seit die Eltern nichts mehr für den Kindergarten bezahlen, buchten sie mehr Stunden: „Die Zeiten werden aber nur bedingt in Anspruch genommen.“ Die Träger müssten dennoch die Kapazitäten für die gebuchten Zeiten schaffen.

Kindergartengebühren in Nördlingen steigen

Oberbürgermeister Hermann Faul sprach sich deutlich für die Gebührenerhöhung aus. Und zwar auch deshalb, weil die vorgeschlagenen Beträge mit den anderen Trägern abgestimmt seien. Er plädierte dafür, dass die Gebühren in Nördlingen einheitlich bleiben – und nicht die städtischen Kitas weniger verlangten.

Der überwiegende Teil des Stadtrates sah das genauso. Jörg Schwarzer (CSU) meinte, die Gebühren müssten bezahlbar, günstig und sozial ausgewogen bleiben. Die Qualität müsse so hoch bleiben, wie sie jetzt sei. Und man brauche einheitliche Preise in der Stadt. Thomas Mittring (Stadtteilliste) meinte, man hätte die Gebühren gleich zum 1. April 2019 erhöhen müssen, jetzt hätte sich der eine oder andere daran gewöhnt, nichts zu zahlen. Pro Tag koste der Kindergarten künftig zwischen 1,50 und drei Euro, das sei so viel wie eine Tasse Kaffee. Johannes Ziegelmeir (PWG) sagte: „Wer sich der Erhöhung widersetzt, der lässt die freien Träger im Stich.“ Eigentlich sei das Geld, das der Freistaat jetzt an die Eltern weitergebe, für eine Qualitätsoffensive in den Kitas gedacht gewesen. Auch Rita Ortler (SPD) nannte das bisherige System eine „einseitige Entlastung der Eltern“, die Träger würden auch Geld benötigen. „Wir sind eine Solidargemeinschaft.“ Und so leiste jetzt jeder seinen Beitrag.

Eine Fraktion stimmte gegen den Vorschlag der Verwaltung

Einzig die Fraktion Grüne/Frauenliste stimmte gegen den Vorschlag der Verwaltung. Ihr Vorsitzender Wolfgang Goschenhofer forderte, dass man generell, egal für welche Buchungszeit, 100 Euro für einen Kindergartenplatz verlangen solle – diese Summe sei dann gedeckt mit dem Zuschuss vom Freistaat, die Eltern müssten nichts zahlen. Die Verwaltung wies Goschenhofer daraufhin, dass eine solche Regelung rechtlich nicht zulässig sei, dass unterschiedliche Buchungszeiten auch unterschiedlich kosten müssten. Goschenhofer blieb bei seinem Änderungsantrag – der wurde von der Mehrheit des Stadtrates abgelehnt.

Krippe, Kindergarten, Hort: Das sind die neuen Gebühren in Nördlingen

Krippe: Wer sein Kind fünf bis sechs Stunden am Tag in einer Krippe betreuen lässt, musste dafür bislang 183 Euro bezahlen – künftig sind es 230 Euro. Wer weniger als 60 000 Euro Einkommen hat, kann das bayerische Krippengeld beantragen, das es ab dem 1. Januar 2020 gibt und das 100 Euro pro Monat beträgt. Die Stadt Nördlingen zahlt unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls einen Zuschuss zu den Gebühren.

Kindergarten: Fünf bis sechs Stunden kosteten bislang 86 Euro, jetzt sind es 140 Euro. Abzüglich des 100-Euro-Zuschusses vom Freistaat müssen Eltern also 40 Euro bezahlen.

Hort: Die Kosten für den Hort richten sich nach dem Jahreseinkommen der Eltern. Sie sind gestaffelt von 35 000 Euro bis zu mehr als 70.000 Euro. Musste jemand mit 40.000 Euro bislang für fünf bis sechs Stunden 101 Euro bezahlen, sind es künftig 116 Euro. Deutlich teurer wird der Hort für Besserverdiener. Wer etwa über 80.000 Euro verfügt, musste bislang für fünf bis sechs Stunden 147 Euro bezahlen, künftig sind es 225 Euro.

Ermäßigungen: Für Geschwisterkinder gibt es eigene Gebührensätze. So kosten fünf bis sechs Stunden im Kindergarten für das zweite Kind statt 77 Euro nun 128 Euro – Eltern bezahlen also 28 Euro.

Befreiung: Keine Gebühren für Kitas müssen Eltern zahlen, die Kindergeldzuschlag, Wohngeld, Arbeitslosengeld oder Hartz IV bekommen.

