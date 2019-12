Kindergartengebäude wird abgerissen

Plus Der Nördlinger Kindergarten St. Michael soll neu gebaut werden. Wo die Kinder unterkommen könnten und welche Neuigkeiten es für eine andere Kindertagesstätte gibt

Im Sommer dieses Jahres feierten die Kinder und Erzieherinnen das 50-jährige Jubiläum des Kindergartens St. Michael. Doch schon bald wird es diesen in seiner alten Form nicht mehr geben. Im kommenden Jahr soll das Haus in der Kolpingstraße, in dem der Kindergarten untergebracht ist, abgerissen werden.

Der Verwaltungsleiter für die Pfarreiengemeinschaft Nördlingen, Andreas Vogelsang, ist für drei Kindergärten in Nördlingen zuständig: St. Michael, St. Josef und den Kindergarten Marienhöhe. Träger des letzteren und von St. Michael ist die Kirche St. Salvator. Zum Kindergarten St. Michael sagt Vogelsang: „Der Standort am Rand der Innenstadt ist sehr gut.“ Er schwärmt vom schönen, großen Garten, der zum Kindergarten gehört. Das Haus wurde 1951 gebaut, der seitliche Anbau des Kindergartens 1971. Das Gebäude, in dem die Kinder untergebracht sind, soll neu gebaut werden. Doch bevor dieser Schritt geschieht, müssen einige Formalitäten im Voraus geschaffen werden.

„Wir haben ein pädagogisches Konzept erstellt und überlegt, was wir ändern wollen und wie wir den neuen Kindergarten gestalten wollen“, sagt der Verwaltungsleiter. Mithilfe einer Machbarkeitsstudie sei man zum Ergebnis gekommen, dass die Sanierung des alten Gebäudes unwirtschaftlich sei.

Der große Garten soll erhalten bleiben

Sowohl die Gruppenräume innen als auch der Außenbereich werden neu gestaltet. Beim Umbau soll, wenn möglich, der große Garten erhalten bleiben, so Vogelsang. Der Bedarfsantrag sei bereits gestellt worden, denn im größeren Gebäude können mehr Kinder untergebracht werden. „Der Bedarf für zusätzliche Gruppen ist auf jeden Fall da“, sagt Vogelsang. Momentan gebe es zwei Regelgruppen mit je 25 Kindern, dazu sollen eine Krippengruppe und eine neue, integrative Gruppe geschaffen werden. Laut Vogelsang können dort Kinder mit aber auch ohne speziellem Förderbedarf hingehen: „Die Gruppe wird etwas kleiner sein, etwa 15 Kinder sind geplant.“ Ein integratives Konzept gebe es nicht oft in Kindergärten. Dafür werden in Nördlingen noch geschulte Fachkräfte gesucht.

Die Förderung für den Neubau des Kindergartens wurde bereits eingereicht, allerdings warten die Verantwortlichen noch auf die Freigabe der Gelder in Höhe von 2,2 Millionen Euro (wir berichteten). Ist das geschehen, wird laut Vogelsang ab Frühjahr 2020 mit dem Abriss des Kindergartens begonnen.

Die Kinder müssen während des Umbaus woanders untergebracht werden

Die etwa 50 Kinder, die derzeit noch in das Haus in der Kolpingstraße gehen, müssen dann anders untergebracht werden. „Ein möglicher Plan wäre es, die Kinder im Pfarrzentrum St. Salvator unterzubringen“, sagt Vogelsang. Es wurde allerdings noch nicht mit allen Beteiligten gesprochen. „Die Alternative wären Container gewesen“, meint er. Das gehe jedoch schon aus Sicherheitsgründen nicht.

Auch der Kindergarten St. Josef ist langsam in die Jahre gekommen. 1965 wurde das Gebäude gebaut, vor allem in Sachen Energetik, sei der Bedarf einer Sanierung da, meint der Verwaltungsleiter. Auch in dieser Kindertagesstätte sollen neue Gruppen geschaffen werden: Zwei neue Regelgruppen und eine zusätzliche Krippengruppe werden entstehen. „In beiden Kindergärten wollen wir kleine, überschaubare Gruppen bilden“, meint Vogelsang. Wie die Umsetzung in St. Josef aussehen wird, sei noch nicht klar. „Da stehen wir in engem Kontakt mit dem Kita-Zentrum und der Stadt Nördlingen“, sagt Vogelsang.