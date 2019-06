Kinnhaken in der Verbraucherausstellung

ReportageRieser Nachrichten

Der Volontär arbeitet beim Autoscooter mit

Plus Der Volontär der Rieser Nachrichten will nicht nur die Seite der Mess’-Besucher, sondern auch die der Schausteller kennenlernen und hat deswegen bei einem Fahrgeschäft mitgearbeitet. Dabei erhält er Einblicke in eine besondere Welt.