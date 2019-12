vor 23 Min.

Kinokabarett: Eine Lesebühne auf Reisen

Schwabinger Schaumschläger in Oettingen

Eine Lesebühne ist eine seltsame Sache: Dort treffen sich regelmäßig, im Falle der Schaumschläger Show sogar wöchentlich, mehrere Autoren, um ihre Texte einem begeisterten Publikum vorzutragen. Eine solche Veranstaltung scheint aus der Zeit gefallen, doch wer sich einmal in den Bann eines solchen Abends hat schlagen lassen, wird den großen Publikumszuspruch sofort verstehen.

Die Schwabinger Schaumschläger sprechen selbstbewusst davon, dass ihre Bühne die beste in ganz München ist. Moses Wolff, Michi Sailer und Christoph Theussl sind aus der Münchner Kleinkunstszene auch nicht mehr wegzudenken. Sie sind witzig, tiefgründig, hinterfotzig, musikalisch, schlagfertig, manchmal mit Schlagseite und immer höchst unterhaltsam. Jeden Sonntag zeigen sie ihr Können im durch den BR bekannt gewordenen Vereinsheim und sind auch regelmäßig im BR bei „Blickpunkt Spot“ zu sehen.

Alle drei sind Multitalente, – Schriftsteller, Schauspieler und Musiker. Michi Sailer schreibt zum Beispiel die Kolumne „Schwabinger Krawall“ für die Taz und Moses Wolff für die Titanic. Wolff hat sogar schon künstlerisch einen Bezug zum Ries. Sein Roman „Highway to Hellas“ wurde von dem in Nördlingen geborenen Regisseur Arno Lehmann verfilmt. Darüber hinaus schrieb er für die bekannte Fernsehserie „Hubert und Staller“ und hat wie Sailer zahlreiche Romane veröffentlicht. Am Samstag, 21. Dezember, kommt die Stammbelegschaft der Schaumschläger Show um 20 Uhr zu Besuch ins Kinokabarett nach Oettingen. Mit im Gepäck haben sie skurrile Geschichten, Theaterstücke zum Vorlesen, wunderbare Lieder und natürlich jede Menge Humor. (pm)

gibt es im Hotel Goldene Gans und bei Spielwaren Bork in Oettingen, im Internet unter www.kinokabarett.de oder an der Abendkasse.

