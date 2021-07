Kinokabarett Oettingen

28.07.2021

Schwabinger Schaumschläger: Herzerfrischende Revue vor nur wenigen Besuchern

Plus Die Schwabinger Schaumschläger bieten in Oettingen vor gerade mal zwei Handvoll Besuchern eine schräge, herzerfrischende Revue bester literarischer Unterhaltung. Die Veranstalter üben Kritik an der Stadt.

Von Peter Urban

Es kann nicht nur am schönen Wetter und der gleichzeitig stattfindenden Wirtshaus-Kirchweih gelegen haben, dass nur ein paar Zuschauer den Weg zum Auftritt der Schwabinger Schaumschläger ins Kinokabarett gefunden haben. Ist es tatsächlich die „Angst vor der Kultur“, die auch damals spürbar war, als die Schaumschläger ihre sonntägliche Lesebühne im Schwabinger Vereinsheim in der Occamstraße gestartet hatten, wie Michel Sailer gleich zu Beginn berichtete?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

