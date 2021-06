E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

In Kirchheim kollidieren ein E-Bike-Fahrer und ein Traktor. Der Mann wird dabei schwer verletzt.

Schwer verletzt worden ist ein 62-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall am Sonntag. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Traktor von einem Feldweg von der Ziegelhäule in Richtung Blasienberg in Kirchheim nach rechts in ein Feld einbiegen.

Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden

Beim Abbiegevorgang berührte sie den entgegenkommenden Pedelec-Lenker. Der stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr. (pm)

