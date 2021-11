Kirchheim: Bauer zieht Kandidatur zurück

Damit bleiben nur noch zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Kirchheim am Ries übrig.

Jan-Erik Bauer wird bei der Bürgermeisterwahl am 5. Dezember in Kirchheim am Ries nicht antreten. Das teilt Bauer in einer E-Mail mit. Aus persönlichen Gründen, auf die er nicht genauer eingehen möchte, habe er sich nach reiflicher Überlegung zu diesem Schritt entschlossen. „Die Entscheidung fiel mir extrem schwer und ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich bisher Zeit für Gespräche mit mir genommen haben. Für die Gemeinde freut mich, dass es dennoch zwei Kandidaten gibt und Kirchheim eine echte Wahl hat.“





Die Rücknahme der Bewerbung erfolge vor Ende der Bewerbungsfrist, sodass Bauers Name nicht auf dem Stimmzettel stehen werde, heißt es in der E-Mail weiter. Die beiden Bewerber für die Nachfolge von Willi Feige sind nun Stephan Slavik und Danyel Atalay. (pm, tiba)