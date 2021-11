Mobilfunkstandort zwischen Kirchheim und Benzenzimmern abgelehnt

Plus Die Deutsche Funkturm GmbH wollte zwischen Kirchheim und Benzenzimmern einen Mast errichten.

Der von der Deutschen Funkturm GmbH im Auftrag der Telekom geplante, 40 Meter hohe Mobilfunkmast am Ohrenberg zwischen Kirchheim und Benzenzimmern (wir berichteten) wird nicht kommen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens hat die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Ostalbkreis den Standort abgelehnt.