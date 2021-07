Autounfall bei Kirchheim: 4000 Euro Sachschaden

Auf einer Kreuzung bei Kirchheim stoßen zwei Autos ineinander. Dabei entsteht ein Sachschaden von rund 400 Euro.

An der Kreuzung der Kreisstraße 3205 mit der Landstraße 1060 bei Kirchheim am Ries hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet, bei dem rund 4000 Euro Sachschaden entstanden sind.

Autos stoßen bei Kirchheim zusammen

Auf dem Abschnitt zwischen Kirchheim am Ries und Wössingen kam es gegen 7 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem links abbiegenden 22-jährigen VW-Fahrer sowie einer 25-jährigen Seat-Lenkerin, berichtet die Polizei. Von Verletzten war keine Rede. (pm)