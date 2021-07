Kirchheim am Ries

06:00 Uhr

In Kirchheim am Ries gibt es die erste Geopark-Ries-Schule

Plus Die Grundschule ist erste Geopark Ries-Schule. Zeitgleich eröffnet eine neue Infostelle. Auch eine Nördlinger Schule hatte sich beworben.

Von An-Kathrin Wanger

Im Unterricht setzten sich die Viertklässler der Allemannengrundschule in Kirchheim intensiv mit der geschichtlichen Seite ihres Heimatraumes auseinander. Nicht nur die Entstehung des Rieses durch den Meteoriteneinschlag wurde behandelt, sondern auch die Ofnethöhlen, die Kelten am Ipf und die Römer. Für Schulleiter Siegfried Scholz ist es wichtig, an außerschulischen Lernorten das Wissen um und das Gefühl für die Heimat nachhaltig zu stärken. Dies findet in Form von Exkursionen statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen