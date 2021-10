Tierquälerei: Katze durch Schlingenfalle schwer verletzt

Eine Katze wurde in Kirchheim am Ries schwer verletzt. Die Besitzerin erstattet Anzeige wegen Tierquälerei. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei hat wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in Kirchheim am Ries Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei Aalen mitteilt, erstattete eine Katzen-Besitzerin Anzeige, nachdem das Tier in Kirchheim durch eine Schlingenfalle schwer verletzt wurde. Den Angaben der Frau zufolge, verletzte sich die Katze bereits am Nachmittag des 21. Septembers im Umfeld der Bopfinger Straße.

Tierquälerei: Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die in diesem Bereich Hinweise auf eine Falle geben können oder eventuell mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ellwangen unter Telefon 07961/9300 zu melden. (pm)