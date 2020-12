11:31 Uhr

Kirchheimer Freilichttheater spielt Rieser Krimi Kommissar Stelzle

Kirchheimer Freilichttheater spielt den Heimatkrimi von Ronald Hummel. Ein Teil davon ist sogar schon produziert

Als im vergangenen Jahr der Rieser Heimatkrimi „Kommissar Stelzle ermittelt“ von Ronald Hummel erschien, war der Regisseur des Freilichttheaters Kirchheim am Ries Martin Bernard gerade auf der Suche nach einem unkonventionellen Stoff für sein nächstes Stück. Der Rieser Krimi kam ihm wie gerufen: „Mich reizte es, einmal aus einem Buch ein Theaterstück zu machen, die vielen Romanschauplätze abendfüllend zusammen zu fassen.“

Buchautor Hummel fühlte sich geehrt und arbeitete sofort Hand in Hand mit Bernard, als dieser das Stück vom Roman zum Theater-Textbuch transferierte. „Martin bewies wirklich Erfahrung und Phantasie, die Romansprache in die Theatersprache zu übersetzen“, sagte Hummel. Für den Autor schloss sich bei dem Projekt ein Kreis: Die Typen der wichtigen Figuren lehnte er gerne an real existierende Charaktere an, die seiner Vorstellung nahe kamen.

Ronald Hummel lieferte die Romanvorlage zu Kommissar Stelzle

Für den Hauptkommissar Stelzle hatte er Dieter Götz vor Augen, Darsteller der Laienspielgruppe Löpsingen: „Er begeisterte mich immer wieder als in sich gekehrten, etwas eigensinnigen Rieser, der auf unkonventionellen Wegen zum Ziel kommt.“ Hummel fragte Götz, ob er den kauzigen Kommissar spielen wolle. Dieter Götz war begeistert wie alle anderen auch: „Meine Frau und ich haben das Buch gelesen und toll gefunden. Dass sich jetzt, wo sich im Theater praktisch nichts tut, für nächstes Jahr so ein außergewöhnliches Stück für mich abzeichnet, ist wunderbar.“

„Kommissar Stelze ermittelt“ soll im Sommer 2021 in Kirchheim aufgeführt werden. Ein Teil ist sogar schon produziert: Regisseur Bernard hatte die Idee, das Stück mit einem Video des Leichenfunds im Gelände zu eröffnen. Der Film wurde bereits abgedreht. (RN)

