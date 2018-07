vor 52 Min.

Kirchweih-Auftakt inklusive Rettungsplan für die Oettinger Krone

Gestern wurde die Jakobi-Kirchweih eröffnet. Nach dem Bieranstich spricht Ministerpräsident Markus Söder über das marode Hotel. Jetzt gibt es eine konkrete Lösung.

Von Verena Mörzl

Mit einem bunten Programm auf dem Marktplatz und dem traditionellen Umzug zum Festplatz ist am Freitagabend die Oettinger Jakobi-Kirchweih eröffnet worden. Am Kreisverkehr mit dem Braukessel stieß auf den letzten Metern Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dazu. Nach der offiziellen Eröffnung des Festes im Zelt mit dem Bieranstich durch Bürgermeisterin Petra Wagner – sie benötigte dafür drei Schläge – sicherte Söder der Stadt die Finanzierung der Notsicherung der Krone zu. Söder sagte in seinem Grußwort an die Oettinger gewandt, dass er wisse, dass Bayern nicht nur aus München bestehe, sondern dass es viele andere schöne Orte gebe. Außerdem stecke das Finanzministerium nicht nur Geld in den Süden. „Es stehen jetzt Mittel bereit, um die Krone sauber herzurichten“, sagte Söder. Er erntete Beifall und Jubel aus dem fast voll besetzten Bierzelt am Oettinger Schießwasen. „Wir tun was für die Region.“ Während die Böllerschützen draußen zu Gange waren, wird diese Nachricht noch länger nachhallen: Die Krone wird mit staatlichen Geldern notgesichert – ein richtiger Knaller.

Bürgermeisterin Petra Wagner freute sich sichtlich, als Söder die Nachricht verbreitete und schlug vor, dass er doch jede Woche zu einem Fest nach Oettingen kommen könne, wenn er denn solch gute Nachrichten mitbringe.

Nach Recherchen unserer Zeitung ist die Grundlage für die Notsicherung der Krone das Denkmalschutzgesetz (Artikel 4). Darin heißt es, dass die zuständige Denkmalschutzbehörde Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes durchführen kann, die der Besitzer dulden muss. Die bevorstehenden Arbeiten an der Krone betreffen primär die Sicherung der zwei Giebel. Die ausführende Behörde ist das Landratsamt. Die Krone gehört nach wie vor Harald Seebauer. Er zeigte sich kürzlich nicht abgeneigt, was einen Verkauf des Gebäudes an die Stadt Oettingen angeht. Entschieden ist aber in dieser Frage bislang nichts.

Bürgermeisterin Petra Wagner sagte auf RN-Nachfrage: „Ich freue mich sehr, dass für die notwendigen Sicherungen am herausragenden und ortsbildprägenden Baudenkmal Hotel Krone nun vonseiten des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst das Einverständnis zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen besteht.“ Mit dieser Sicherung erhalte das Stadtbild am Marktplatz wieder sein ursprüngliches Gesicht. Der Baubeginn solle möglichst zeitnah erfolgen, um die Standsicherheit des Gebäudes wieder herzustellen und den weiteren Verfall zu verhindern. Einen konkreten Termin, wann die Arbeiten starten, gebe es allerdings noch nicht.

Sobald die Notsicherung erledigt sei, sollen Sicherungsgerüst und Schutzzaun abgebaut werden, sagte Wagner weiter. Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange, der maßgeblich an der Lösung beteiligt war, betonte, dass er sich über die Finanzierungszusage durch den sogenannten Entschädigungsfonds sehr freue. „Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir unsere Anliegen in München erfolgreich adressieren. Ein Besuch des Ministerpräsidenten, wie der heutige in Oettingen, ist eine ideale Plattform, für diese Stadt zu werben.“ Der Entschädigungsfonds ist nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege ein Sondervermögen, aus dem bislang landesweit mehr als 850 Millionen Euro für Denkmalsanierungen zur Verfügung gestellt wurden.

Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler sagte in einer Stellungnahme: „Das ist ein guter Tag für Oettingen und seine Innenstadt.“ Alles andere als eine Notsicherung wäre nicht zielführend gewesen.

Der traditionelle Auftakt am Marktplatz fand mit der Stadtkapelle, dem Trachtenverein und den Goißlschnalzern statt.

Die Jakobi-Kirchweih geht am heutigen Samstag ab 13 Uhr weiter. Mit dem Einbruch der Dunkelheit findet das beliebte Wasserfest mit Feuerwerk und Bootskorso statt. Während des Tages ist Betrieb am Festplatz und im Festzelt.

